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Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 01:20 | Обновлено 02 июля 2024, 01:30
106
0

Известна сумма бонуса, которую должен Днепр-1 Кучеру

Также речь идет о зарплате за три месяца

02 июля 2024, 01:20 | Обновлено 02 июля 2024, 01:30
106
0
Известна сумма бонуса, которую должен Днепр-1 Кучеру
СК Днепр-1. Александр Кучер

Финансовые проблемы у «Днепра-1» не только привели к трансферным банам, но и поставили клуб на грань расформирования.

Одним из тех, кому днепряне задолжали деньги, является бывший главный тренер Александр Кучер.

Как стало известно Sport.ua, речь идет о сумме бонуса, которая была предусмотрена в случае завоевания под руководством этого специалиста второго места в УПЛ в сезоне-2022/23. Она составляет 150 тысяч долларов США.

Кроме них, «Днепр-1» задолжал 41-летнему тренеру зарплату за три месяца, что составляет еще около 40 тысяч долларов. Эти деньги клуб обещал оплатить еще осенью прошлого года, однако это не было сделано.

Александр Кучер обратился в соответствующие инстанции, с помощью которых надеется получить заработанные деньги.

«Днепр-1» Александр Кучер возглавил два года тому назад. Под его руководством команда провела сезон-2022/23, а после 4-го тура следующего чемпионата он решил уйти в отставку.

Ранее мы сообщали, что «Динамо» хочет купить еще одного лидера «Днепра-1», на которого нацелился «Шахтер».

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Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Кучер долги инсайд
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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