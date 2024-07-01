ДЕШАМ: «Если был забит автогол, значит до этого кто-то бил по воротам»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над сборной Бельгии.

«Мы продвигаемся вперед, и наши соперники очевидно осторожничают, даже если они на бумаге атакующая команда. Мы делали все возможное, чтобы создать моменты, и мы создали их больше, чем они, но мы играли на ожидание и не попадали в их ловушку. Мне это понравилось, но, очевидно, одним лишь владением мячом нельзя выиграть. Я бы хотел, чтобы мы создавали больше шансов.

Даже если люди ожидали, что мы дойдем до четвертьфинала, давайте насладимся моментом. Ничто не приходит мгновенно. Мы в четвертьфинале, и это важный этап. Если был забит автогол, значит до этого кто-то бил по воротам. Если мяч заканчивает в воротах, так и быть. У нас всегда есть возможность забить еще. Для нас это было сложно с самого начала ЕВРО, но у нас всегда были шансы. Хотя мы хотим ускорить процесс, мы не хотим, чтобы это стало для нас психологическим барьером.

Мбаппе привыкает к маске. Он становится лучше с этим справляться. Есть аспект пота, и мы знаем, что пот может попадать ему в глаза. Он привыкает к этому, но это может влиять на его зрение. Он говорит, что это похоже на то, что он видит в 3D. Все перед ним в порядке, но есть задержка с его периферийным зрением. Но он должен привыкнуть к этому в следующие недели или месяцы».



Также свои слова добавил лучший игрок матча – Жюль Кунде:

«Возможно, когда я вернулся после травмы, я не был в своей лучшей форме. Но я сосредоточился, оценил свои слабые стороны, и теперь я чувствую себя хорошо с физической точки зрения. Я знаю, что мои товарищи по команде и тренеры верят в меня, и это лучший период в моей карьере.

Я был удивлен тем, как играла Бельгия. Я думал, что они будут более атакующей командой, особенно когда увидел состав. Но у нас есть игроки, такие как Мбаппе или Гризманн, которые могут заставить защитников быть более бдительными.

Для меня это было наше лучшее выступление в турнире. Мы создали много моментов, мы провели всестороннюю игру, и гол в конце обеспечил то, что все наши усилия были не напрасны».



В следующем раунде сборная Франции сыграет против победителя пары Португалия – Словения. Встреча пройдёт 5 июля в Гамбурге.