ФОТО. УЕФА назвал лучшего игрока матча Франция – Бельгия

Лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией по версии УЕФА был признан правый защитник французов и каталонской «Барселоны» Жюль Кунде.

Он провел на поле все 90 минут. За это время он совершил 85 касаний к мячу. 56 из 63 его передач оказались точными (точность передач составила 89%), также на его счету 5 успешных обводок.

Напомним, матч завершился минимальной победой Франции – 1:0. Судьбу матча решил автогол Яна Вертонгена после удара Рандаля Коло Муани на 85-й минуте.