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  4. ФОТО. УЕФА назвал лучшего игрока матча Франция – Бельгия
Чемпионат Европы
01 июля 2024, 21:45 |
775
1

ФОТО. УЕФА назвал лучшего игрока матча Франция – Бельгия

Награда досталась Жюлю Кунде

01 июля 2024, 21:45 |
775
1
ФОТО. УЕФА назвал лучшего игрока матча Франция – Бельгия
Getty Images/Global Images Ukraine

Лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией по версии УЕФА был признан правый защитник французов и каталонской «Барселоны» Жюль Кунде.

Он провел на поле все 90 минут. За это время он совершил 85 касаний к мячу. 56 из 63 его передач оказались точными (точность передач составила 89%), также на его счету 5 успешных обводок.

Напомним, матч завершился минимальной победой Франции – 1:0. Судьбу матча решил автогол Яна Вертонгена после удара Рандаля Коло Муани на 85-й минуте.

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УЕФА Евро-2024 Жюль Кунде сборная Франции по футболу сборная Бельгии по футболу Франция - Бельгия
Олег Дидух Источник: УЕФА
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