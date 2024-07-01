ФОТО. УЕФА назвал лучшего игрока матча Франция – Бельгия
Награда досталась Жюлю Кунде
Лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией по версии УЕФА был признан правый защитник французов и каталонской «Барселоны» Жюль Кунде.
Он провел на поле все 90 минут. За это время он совершил 85 касаний к мячу. 56 из 63 его передач оказались точными (точность передач составила 89%), также на его счету 5 успешных обводок.
Напомним, матч завершился минимальной победой Франции – 1:0. Судьбу матча решил автогол Яна Вертонгена после удара Рандаля Коло Муани на 85-й минуте.
A brilliant display from Jules Koundé 🇫🇷🌟@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/kHtSr1Q3De— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 1, 2024
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