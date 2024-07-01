ОФИЦИАЛЬНО. Минай попрощался с голкипером, который переходит в Карпаты

Клуб Первой лиги «Минай» распрощался с вратарем Александром Кемкиным.

«Минай» и «Карпаты» договорились о трансфере 21-летнего голкипера в львовский клуб. Соглашение вступило в силу 1 июля 2024 года.

Кемкин стал игроком закарпатской команды в июле 2021 года. Его дебют в УПЛ в составе минайцев прошел 12 сентября 2022 года.

Весной 2023 новый тренерский штаб во главе с Желько Любеновичем доверил Александру место основного голкипера. В футболке «Миная» он 17 раз выходил на поле и оформил три шат-аута.

Лучший перформанс Кемкин совершил в выездной игре против «Ворсклы», когда дважды парировал пенальти и помог закарпатцам одержать победу со счетом 3:2.

«Минай» пожелал Александру успехов и карьерного роста.