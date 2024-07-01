ПАНЧЕНКО: «Я ставлю высокую цель – закрепиться в первой команде»

Молодой нападающий «Руха» Сергей Панченко прокомментировал цели на сезон.

«Приятно играть в первой команде, но следует в матчах и в тренировочном процессе доказывать, что я заслуживаю это. Хочется как можно быстрее адаптироваться к требованиям взрослого футбола, ведь чувствуется разница по сравнению с юниорскими соревнованиями.

Нелегко работать на сборах, особенно в первые дни после отпуска. Тем более, в первой команде очень большие нагрузки, поэтому я привыкаю к требованиям и задачам, которые ставит перед нами тренерский штаб.

В матче с «Вересом» у меня было несколько шансов, чтобы забить, но не хватило удачи, и я не реализовал те моменты. Также, возможно, не хватило опыта, ведь можно было сыграть в тех эпизодах иначе.

Я ставлю перед собой самые высокие цели – закрепиться в первой команде и дебютировать за нее в новом сезоне. Хочется забивать голы и приносить клубу пользу, ведь «Рух» настроен на победу в каждом матче. На этих сборах у меня будет возможность улучшить свою игру и прогрессировать».



Панченко в прошлом сезоне провёл 7 матчей за «Рух» U19, в том числе четыре – в Юношеской Лиге УЕФА (1 гол), а за «Рух-2» во Второй лиге – 3 поединка. В составе сборной Украины U19 у нападающего 5 матчей (2 гола и 1 ассист).