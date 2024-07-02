Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона нашла замену Довбику. Он уничтожал Реал с Луниным в воротах
Испания
02 июля 2024, 01:59 |
475
0

Жирона нашла замену Довбику. Он уничтожал Реал с Луниным в воротах

Валентин Кастельянос может вернуться в «Жирону»

02 июля 2024, 01:59 |
475
0
Жирона нашла замену Довбику. Он уничтожал Реал с Луниным в воротах
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Кастельянос

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Каталонский клуб начал поиски вероятной замены Довбику. По информации итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, каталонцы нацелились на своего экс-нападающего Валентина Кастельяноса, который сейчас играет за «Лацио». Кастельянос больше всего запомнился тем, что в сезоне 2022/23 в матче Ла Лиги против «Реала» оформил покер в ворота Андрея Лунина.

Кроме Кастельяноса «Жирона» рассматривает трансфер 24-летнего форварда колумбийского клуба «Атлетико Букараманга» Даниэля Москера.

Ранее «Жирона» объявила о трансфере форварда Абеля Руиса, которого приобрела у «Браги».

По теме:
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
Капитан сборной Испании близок к переходу в Саудовскую Аравию
Усиление для Моуриньо. Фенербахче выкупил защитника Атлетико
Валентин Кастельянос Джанлука Ди Марцио Лацио Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы Жирона
Дмитро Олійник Источник: Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Футбол | 01 июля 2024, 20:37 1
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду

На ОИ могут выступить 3 игрока старше 23 лет – Таловеров, Крыськив и Назаренко

Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Бокс | 01 июля 2024, 07:15 4
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории

«Великий Джордж» отметил мощность Эрни Шейверса

УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
Футбол | 01.07.2024, 16:11
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Футбол | 02.07.2024, 01:55
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Все решила лотерея. Португалия в серии 11-метровых обыграла Словению
Футбол | 02.07.2024, 00:48
Все решила лотерея. Португалия в серии 11-метровых обыграла Словению
Все решила лотерея. Португалия в серии 11-метровых обыграла Словению
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
НХЛ. Стэмкос покидает Тампу-Бэй, большой обмен Юты, трейд Вашингтона
НХЛ. Стэмкос покидает Тампу-Бэй, большой обмен Юты, трейд Вашингтона
30.06.2024, 14:11
Хоккей
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
01.07.2024, 05:31 26
Футбол
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
01.07.2024, 14:20 27
Олимпийские игры
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
30.06.2024, 21:49 1
Футбол
Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
01.07.2024, 00:33 1
Бокс
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
30.06.2024, 08:14 1
Футбол
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
30.06.2024, 00:19 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем