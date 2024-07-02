Жирона нашла замену Довбику. Он уничтожал Реал с Луниным в воротах

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Каталонский клуб начал поиски вероятной замены Довбику. По информации итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, каталонцы нацелились на своего экс-нападающего Валентина Кастельяноса, который сейчас играет за «Лацио». Кастельянос больше всего запомнился тем, что в сезоне 2022/23 в матче Ла Лиги против «Реала» оформил покер в ворота Андрея Лунина.

Кроме Кастельяноса «Жирона» рассматривает трансфер 24-летнего форварда колумбийского клуба «Атлетико Букараманга» Даниэля Москера.

Ранее «Жирона» объявила о трансфере форварда Абеля Руиса, которого приобрела у «Браги».