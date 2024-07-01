СТЕПАНЮК: «Верю, что новый сезон станет для нас более успешным»

Нападающий «Вереса» Руслан Степанюк рассказал об ожиданиях от нового сезона.

«Я и вся моя семья очень счастливы, что мы вернулись домой. Ровно давно стало для меня родным домом. Здесь сейчас живет моя семья. Проблем с адаптацией в команде также нет. Я давно знаком с большинством футболистов и тренеров. С Богданом Когутом и Валерием Кучеровым мы раньше играли за «Верес». Следил за «Вересом».

Клуб постоянно развивается. Взять хотя бы стадион. Когда в Первой лиге я играл за «Верес» на развалинах. Сейчас это прекрасный стадион. Да, он нуждается в некоторых доработках. Но это классно. Клуб имеет собственную базу с идеальными тренировочными полями. Клуб движется вперед.

Моя цель - помогать клубу двигаться вперед. Помогать расти молодежи. Не хочу много рассказывать - вместо этого, постараюсь демонстрировать свои качества на футбольном поле. Верю, что новый сезон станет для нас более успешным, чем предыдущий», - рассказал футболист в интервью.

Степанюк вернулся в «Верес» этим летом. За ровенскую команду игрок в свое время сыграл 68 матчей и только в сезоне 2016-2017 забил 25 мячей - этот бомбардирский рекорд до сих пор остается непревзойденным и является лучшим показателем среди игроков «Вереса» с момента восстановления украинской Независимости.