Большие деньги. Новичок Вереса получил рекордный контракт
Верес выиграл борьбу за Степанюка у ряда клубов УПЛ
По информации журналиста Виктора Вацко, «Верес» для подписания форварда Руслана Степанюка выложил рекордные для себя деньги.
Экс-игрок «Ворсклы» перешел на правах свободного агента, но получил самый большой в истории клуба контракт. Ранее клуб сообщил о договоре на три года.
Вацко отметил, что большое количество клубов УПЛ хотели подписать Степанюка, но «Верес» предложил лучшие условия.
В минувшем сезоне 32-летний игрок во всех турнирах забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua представляет «группу смерти» чемпионата Европы в Германии
По версии BoxRec, самым успешным украинцем является Василий Ломаченко