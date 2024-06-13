Большие деньги. Новичок Вереса получил рекордный контракт

По информации журналиста Виктора Вацко, «Верес» для подписания форварда Руслана Степанюка выложил рекордные для себя деньги.

Экс-игрок «Ворсклы» перешел на правах свободного агента, но получил самый большой в истории клуба контракт. Ранее клуб сообщил о договоре на три года.

Вацко отметил, что большое количество клубов УПЛ хотели подписать Степанюка, но «Верес» предложил лучшие условия.

В минувшем сезоне 32-летний игрок во всех турнирах забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.