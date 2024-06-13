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  4. Большие деньги. Новичок Вереса получил рекордный контракт
Украина. Премьер лига
13 июня 2024, 11:48 |
579
0

Большие деньги. Новичок Вереса получил рекордный контракт

Верес выиграл борьбу за Степанюка у ряда клубов УПЛ

13 июня 2024, 11:48 |
579
0
Большие деньги. Новичок Вереса получил рекордный контракт
ФК Верес

По информации журналиста Виктора Вацко, «Верес» для подписания форварда Руслана Степанюка выложил рекордные для себя деньги.

Экс-игрок «Ворсклы» перешел на правах свободного агента, но получил самый большой в истории клуба контракт. Ранее клуб сообщил о договоре на три года.

Вацко отметил, что большое количество клубов УПЛ хотели подписать Степанюка, но «Верес» предложил лучшие условия.

В минувшем сезоне 32-летний игрок во всех турнирах забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.

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Верес Ровно Руслан Степанюк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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