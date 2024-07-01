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  4. Шахтер определил двух соперников на сборе. Один из них – новичок АПЛ
Англия
01 июля 2024, 17:48 |
120
0

Шахтер определил двух соперников на сборе. Один из них – новичок АПЛ

Команда Пушича сыграет с Хайдуком и Ипсвичем

01 июля 2024, 17:48 |
120
0
Шахтер определил двух соперников на сборе. Один из них – новичок АПЛ
ФК Шахтер

Шахтер в рамках подготовки к новому сезону запланировал два контрольных матчах. Соперниками будут хорватский Хайдук, а также английский Ипсвич, который является новичком АПЛ.

Матч с Хайдуком пройдет 6 июля, а игра против представителя английской элиты состоится 20 июля. Шахтер в первом спарринге на сборе в Словении обыграл Сараево со счетом 4:1.

Команда Марино Пушича откроет новый сезон чемпионата Украины матчем против Ворсклы, игра должна пройти 3 августа.

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Шахтер Донецк Хайдук Сплит Ипсвич учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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