Англия01 июля 2024, 17:48 |
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Шахтер определил двух соперников на сборе. Один из них – новичок АПЛ
Команда Пушича сыграет с Хайдуком и Ипсвичем
01 июля 2024, 17:48 |
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Шахтер в рамках подготовки к новому сезону запланировал два контрольных матчах. Соперниками будут хорватский Хайдук, а также английский Ипсвич, который является новичком АПЛ.
Матч с Хайдуком пройдет 6 июля, а игра против представителя английской элиты состоится 20 июля. Шахтер в первом спарринге на сборе в Словении обыграл Сараево со счетом 4:1.
Команда Марино Пушича откроет новый сезон чемпионата Украины матчем против Ворсклы, игра должна пройти 3 августа.
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