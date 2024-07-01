Шахтер определил двух соперников на сборе. Один из них – новичок АПЛ

Шахтер в рамках подготовки к новому сезону запланировал два контрольных матчах. Соперниками будут хорватский Хайдук, а также английский Ипсвич, который является новичком АПЛ.

Матч с Хайдуком пройдет 6 июля, а игра против представителя английской элиты состоится 20 июля. Шахтер в первом спарринге на сборе в Словении обыграл Сараево со счетом 4:1.

Команда Марино Пушича откроет новый сезон чемпионата Украины матчем против Ворсклы, игра должна пройти 3 августа.