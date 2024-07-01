ВИДЕО. Жена Цыганкова наказала Виктора за выступление на Евро-2024

Жена полузащитника сборной Украины и испанского клуба «Жирона» Виктора Цыганкова Романа сообщила о том, что наказала мужа за невыход команды из группы на чемпионате Европы 2024.

Она опубликовала в соцсетях видео, на котором показано, как Виктор моет пол.

«Отрабатывает Евро-2024», – подписала ролик Романа Цыганкова.

Напомним, сборная Украины на Евро-2024 в группе Е набрала 4 очка и финишировала на 4-м месте, оставшись за бортом плей-офф.

Ранее сообщалось, что названы клубы, которые хотят подписать Цыганкова после Евро-2024.