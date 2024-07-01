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  4. ВИДЕО. Жена Цыганкова наказала Виктора за выступление на Евро-2024
Сборная УКРАИНЫ
01 июля 2024, 13:56 | Обновлено 01 июля 2024, 14:06
2100
1

ВИДЕО. Жена Цыганкова наказала Виктора за выступление на Евро-2024

Полузащитник сборной Украины был вынужден мыть пол

01 июля 2024, 13:56 | Обновлено 01 июля 2024, 14:06
2100
1
ВИДЕО. Жена Цыганкова наказала Виктора за выступление на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Жена полузащитника сборной Украины и испанского клуба «Жирона» Виктора Цыганкова Романа сообщила о том, что наказала мужа за невыход команды из группы на чемпионате Европы 2024.

Она опубликовала в соцсетях видео, на котором показано, как Виктор моет пол.

«Отрабатывает Евро-2024», – подписала ролик Романа Цыганкова.

Напомним, сборная Украины на Евро-2024 в группе Е набрала 4 очка и финишировала на 4-м месте, оставшись за бортом плей-офф.

Ранее сообщалось, что названы клубы, которые хотят подписать Цыганкова после Евро-2024.

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Виктор Цыганков Евро-2024 сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 1
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umnuy2
смешно им б.... приедь и в Харькове завалы разбери там и шваброй есть где помахать....вы козлы рыгать должны были на поле 
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