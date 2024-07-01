Рейтинг ATP. Марченко сохранил статус первой ракетки Украины
Алехандро Табило дебютировал в топ-20
Третью неделю травяного сезона мужчины провели на кортах турниров ATP 250 в Истборне и на Мальорке.
В Великобритании в третий раз титул выиграл Тэйлор Фритц, она поднялся на 12-ю строчку в мировом рейтинге. Финалист Макс Перселл улучшил свое положение на 26 мест (68).
В Испании титул достался чилийцу Алехандро Табило, он вошел в топ-20, обновил личное достижение (19). Финалист Себастьян Офнер вернулся в топ-50 (45).
Топ-10 рейтинга ATP
Илья Марченко сохранил статус первой ракетки Украины, Виталий Сачко опустился еще на три места. Немного добавили Вадим Урсу, Эрик Ваншельбойм, Вячеслав Белинский, Алексей Крутых и Александр Овчаренко. На два десятка позиций опустились Юрий Джавакян и Владислав Орлов.
Десять лучших украинцев в рейтинге ATP
В Чемпионский гонке первая восьмерка осталась без изменений.
Чемпионская гонка ATP
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