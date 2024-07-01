Рейтинг ATP. Марченко сохранил статус первой ракетки Украины

Третью неделю травяного сезона мужчины провели на кортах турниров ATP 250 в Истборне и на Мальорке.

В Великобритании в третий раз титул выиграл Тэйлор Фритц, она поднялся на 12-ю строчку в мировом рейтинге. Финалист Макс Перселл улучшил свое положение на 26 мест (68).

В Испании титул достался чилийцу Алехандро Табило, он вошел в топ-20, обновил личное достижение (19). Финалист Себастьян Офнер вернулся в топ-50 (45).

Топ-10 рейтинга ATP

Илья Марченко сохранил статус первой ракетки Украины, Виталий Сачко опустился еще на три места. Немного добавили Вадим Урсу, Эрик Ваншельбойм, Вячеслав Белинский, Алексей Крутых и Александр Овчаренко. На два десятка позиций опустились Юрий Джавакян и Владислав Орлов.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионский гонке первая восьмерка осталась без изменений.

Чемпионская гонка ATP