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ATP
01 июля 2024, 13:35 | Обновлено 01 июля 2024, 13:36
53
0

Рейтинг ATP. Марченко сохранил статус первой ракетки Украины

Алехандро Табило дебютировал в топ-20

01 июля 2024, 13:35 | Обновлено 01 июля 2024, 13:36
53
0
Рейтинг ATP. Марченко сохранил статус первой ракетки Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Третью неделю травяного сезона мужчины провели на кортах турниров ATP 250 в Истборне и на Мальорке.

В Великобритании в третий раз титул выиграл Тэйлор Фритц, она поднялся на 12-ю строчку в мировом рейтинге. Финалист Макс Перселл улучшил свое положение на 26 мест (68).

В Испании титул достался чилийцу Алехандро Табило, он вошел в топ-20, обновил личное достижение (19). Финалист Себастьян Офнер вернулся в топ-50 (45).

Топ-10 рейтинга ATP

Илья Марченко сохранил статус первой ракетки Украины, Виталий Сачко опустился еще на три места. Немного добавили Вадим Урсу, Эрик Ваншельбойм, Вячеслав Белинский, Алексей Крутых и Александр Овчаренко. На два десятка позиций опустились Юрий Джавакян и Владислав Орлов.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионский гонке первая восьмерка осталась без изменений.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP ATP Лондон ATP Галле Вадим Урсу Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Алехандро Табило
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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