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ATP
29 июня 2024, 18:25 |
128
0

Определены победители турниров ATP в Истборне и на Мальорке

Обидчик Монфиса взял титул в Испании

29 июня 2024, 18:25 |
128
0
Определены победители турниров ATP в Истборне и на Мальорке
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Табило

Состоялись финалы травяных турниров ATP 250 в Истборне и на Мальорке.

В Великобритании Тейлор Фритц обыграл Макса Перселла в матче за титул. Для американца это второй титул в сезоне.

В Испании лучшим оказался чилиец Алехандро Табило. После волевой победы над Гаэлем Монфисом в полуфинале он намного легче разобрался с финале с Себастьяном Офнером из Австрии. Для Табило это первый титул на траве. Забавно, что на грунте турниров ATP он еще не выигрывал, хотя сыграл в двух финалах.

Истборн. Финал
Тейлор Фритц (США) – Макс Перселл (Австралия) – 6:4, 6:3

Мальорка. Финал
Алехандро Табило (Чили) – Себастьян Офнер (Австрия) – 6:3, 6:4

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ATP Истборн ATP Мальорка Тейлор Фритц Макс Перселл Алехандро Табило Себастьян Офнер
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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