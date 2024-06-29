Определены победители турниров ATP в Истборне и на Мальорке

Состоялись финалы травяных турниров ATP 250 в Истборне и на Мальорке.

В Великобритании Тейлор Фритц обыграл Макса Перселла в матче за титул. Для американца это второй титул в сезоне.

В Испании лучшим оказался чилиец Алехандро Табило. После волевой победы над Гаэлем Монфисом в полуфинале он намного легче разобрался с финале с Себастьяном Офнером из Австрии. Для Табило это первый титул на траве. Забавно, что на грунте турниров ATP он еще не выигрывал, хотя сыграл в двух финалах.

Истборн. Финал

Тейлор Фритц (США) – Макс Перселл (Австралия) – 6:4, 6:3

Мальорка. Финал

Алехандро Табило (Чили) – Себастьян Офнер (Австрия) – 6:3, 6:4