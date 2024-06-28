ATP28 июня 2024, 18:43 |
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Монфис не сумел пробиться в финал травяного турнира ATP на Мальорке
Гаэль проиграл на тай-брейке третьего сета
28 июня 2024, 18:43 |
231
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Французский теннисист Гаэль Монфис (№40 ATP) завершил выступление на травяном турнире ATP 250 на Мальорке.
В матче 1/2 финала соперником мужа Элины Свитолиной был Алехандро Табило (№24 ATP).
Мальорка. 1/2 финала
Гаэль Монфис (Франция) – Алехандро Табило (Чили) – 6:2, 2:6, 6:7(3)
Это была 1-я встреча теннисистов.
В финальном раунде Табило сыграет против Пола Джабба (№289 ATP) или Себастьяна Офнер (№54 ATP).
Для Монфиса это был шестой полуфинал на травяных турнирах в карьере и пятое поражение на этой стадии.
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