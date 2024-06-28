Монфис не сумел пробиться в финал травяного турнира ATP на Мальорке

Французский теннисист Гаэль Монфис (№40 ATP) завершил выступление на травяном турнире ATP 250 на Мальорке.

В матче 1/2 финала соперником мужа Элины Свитолиной был Алехандро Табило (№24 ATP).

Мальорка. 1/2 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Алехандро Табило (Чили) – 6:2, 2:6, 6:7(3)

Это была 1-я встреча теннисистов.

В финальном раунде Табило сыграет против Пола Джабба (№289 ATP) или Себастьяна Офнер (№54 ATP).

Для Монфиса это был шестой полуфинал на травяных турнирах в карьере и пятое поражение на этой стадии.