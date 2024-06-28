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ATP
28 июня 2024, 18:43 |
231
0

Монфис не сумел пробиться в финал травяного турнира ATP на Мальорке

Гаэль проиграл на тай-брейке третьего сета

28 июня 2024, 18:43 |
231
0
Монфис не сумел пробиться в финал травяного турнира ATP на Мальорке
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№40 ATP) завершил выступление на травяном турнире ATP 250 на Мальорке.

В матче 1/2 финала соперником мужа Элины Свитолиной был Алехандро Табило (№24 ATP).

Мальорка. 1/2 финала
Гаэль Монфис (Франция) – Алехандро Табило (Чили) – 6:2, 2:6, 6:7(3)

Это была 1-я встреча теннисистов.

В финальном раунде Табило сыграет против Пола Джабба (№289 ATP) или Себастьяна Офнер (№54 ATP).

Для Монфиса это был шестой полуфинал на травяных турнирах в карьере и пятое поражение на этой стадии.

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Гаэль Монфис ATP Мальорка Алехандро Табило
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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