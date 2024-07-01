Орель МАНГАЛЯ: «Очевидно, что Мбаппе – самый сильный игрок Франции»

Полузащитник сборной Бельгии Орель Мангаля поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Франции:

«Все игроки сборной Франции – великолепны, и самым сильным, очевидно, является Килиан Мбаппе, но это Бельгия против Франции, это не Бельгия против Мбаппе.

Мы все были разочарованы после группового этапа, но теперь нас ждет новый матч, и я надеюсь, что все болельщики будут нас поддерживать.

Франция, наверное, фаворит. Они продвинулись дальше в соревнованиях, они выиграли чемпионат мира в 2018 году и дошли до финала мундиаля в прошлый раз. Это очень хорошо смазанная машина, но обе команды будут бороться за победу, и мы увидим, кто вытащит ее из мешка.

Мы готовы. Мы знаем, что это будет за матч, и мы будем готовы. Мы знаем, что мы делаем. Мы хорошо играем в нападении и в защите. Мы хорошо сбалансированы. Мы можем сильно ударить, когда нам это нужно, и у нас есть голеадоры в команде.

Любая игра против Франции заставляет меня двигаться вперед. Я не могу дождаться, когда выйду на поле. Это та игра, о которой я мечтал, и вот я здесь, на поле.

Мы не практиковали пенальти, но у нас есть хорошая группа пенальтистов, если до этого дойдет. Это не должно быть проблемой. Очевидно, если меня позовут исполнять пенальти, я буду там».

Матч Франция – Бельгия состоится 1 июля в 19:00 по киевскому времени.