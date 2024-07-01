Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Орель МАНГАЛЯ: «Очевидно, что Мбаппе – самый сильный игрок Франции»
Чемпионат Европы
01 июля 2024, 13:19 |
127
0

Орель МАНГАЛЯ: «Очевидно, что Мбаппе – самый сильный игрок Франции»

Полузащитник сборной Бельгии поделился ожиданиями от матча против Франции

01 июля 2024, 13:19 |
127
0
Орель МАНГАЛЯ: «Очевидно, что Мбаппе – самый сильный игрок Франции»
УЕФА. Орель Мангаля

Полузащитник сборной Бельгии Орель Мангаля поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Франции:

«Все игроки сборной Франции – великолепны, и самым сильным, очевидно, является Килиан Мбаппе, но это Бельгия против Франции, это не Бельгия против Мбаппе.

Мы все были разочарованы после группового этапа, но теперь нас ждет новый матч, и я надеюсь, что все болельщики будут нас поддерживать.

Франция, наверное, фаворит. Они продвинулись дальше в соревнованиях, они выиграли чемпионат мира в 2018 году и дошли до финала мундиаля в прошлый раз. Это очень хорошо смазанная машина, но обе команды будут бороться за победу, и мы увидим, кто вытащит ее из мешка.

Мы готовы. Мы знаем, что это будет за матч, и мы будем готовы. Мы знаем, что мы делаем. Мы хорошо играем в нападении и в защите. Мы хорошо сбалансированы. Мы можем сильно ударить, когда нам это нужно, и у нас есть голеадоры в команде.

Любая игра против Франции заставляет меня двигаться вперед. Я не могу дождаться, когда выйду на поле. Это та игра, о которой я мечтал, и вот я здесь, на поле.

Мы не практиковали пенальти, но у нас есть хорошая группа пенальтистов, если до этого дойдет. Это не должно быть проблемой. Очевидно, если меня позовут исполнять пенальти, я буду там».

Матч Франция – Бельгия состоится 1 июля в 19:00 по киевскому времени.

По теме:
МАМАРДАШВИЛИ: «Я поеду туда только в том случае, если буду играть»
Whoscored назвал лучшего украинского футболиста на Евро-2024
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Мы должны быть терпеливы»
сборная Франции по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Франция - Бельгия Орель Мангаля
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
Футбол | 01 июля 2024, 05:31 19
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании

Вилли Саньоль прокомментировал вылет команды из Евро-2024

Динамо хочет купить лидера Днепра-1, на которого нацелился Шахтер
Футбол | 01 июля 2024, 13:55 3
Динамо хочет купить лидера Днепра-1, на которого нацелился Шахтер
Динамо хочет купить лидера Днепра-1, на которого нацелился Шахтер

Валентин Рубчинский может перейти в киевский клуб

Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Футбол | 01.07.2024, 00:23
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Футбол | 30.06.2024, 21:49
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Как отреагируют украинцы? Жирона хочет купить игрока из российской лиги
Футбол | 01.07.2024, 12:48
Как отреагируют украинцы? Жирона хочет купить игрока из российской лиги
Как отреагируют украинцы? Жирона хочет купить игрока из российской лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
29.06.2024, 20:57 67
Футбол
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
29.06.2024, 21:36
Футбол
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
29.06.2024, 09:05 1
Футбол
Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF
Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF
29.06.2024, 08:49 17
Бокс
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
30.06.2024, 00:19 15
Футбол
Тони Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Тони Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
29.06.2024, 18:59 1
Бокс
Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика
Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика
29.06.2024, 23:47 4
Бокс
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
30.06.2024, 08:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем