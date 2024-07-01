Доменико ТЕДЕСКО: «Мне нужно рассказать вам наш план на матч?»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Франции:

«Мне надо рассказать вам наш план на матч? Не думаю, что сейчас удачный момент, но, конечно, он у нас есть. Но мы знаем, что нам также нужно быстро адаптироваться. Нам нужно больше, чем один план и способность к адаптации.

Мы знаем, что они могут играть с ромбом в центре. Последний раз они играли так в 2021 году, так что это хороший знак, если команды адаптируются к нам. Это означает, что мы делаем не так много вещей неправильно. Но это также может быть связано с ситуацией во Франции, независимо от того, с кем они играют.

Это сложный соперник. Конечно, это важная игра – ты либо в игре, либо нет. Вы испытываете это особое чувство, и именно поэтому мы здесь и хотели пройти в плей-офф. У нас было такое ощущение после поражения в первой игре от Румынии. С тех пор мы не могли расслабиться 2 дня, так что для нас это не новость. Мы должны оставаться сосредоточенными, и у нас есть все качества для этого.

Прошлые встречи в головах игроков. Я спрашивал игроков, что они думают о Франции. Я никогда не сталкивался с Францией. Но у нас есть много вещей, которые могут нас мотивировать, поэтому я не буду специально использовать это, но это в их головах.

У нас есть 90 минут, чтобы выиграть, и мы сделаем все, что возможно, и даже иногда то, что невозможно. Эта молодая группа хочет этого. Вы можете это почувствовать.

Мы доверяем всем нашим игрокам. Единственная наша проблема в том, что мы можем выпустить на поле только 11 игроков. Готовы больше, и это трудная ситуация, чтобы решить, кто будет на скамейке запасных, потому что они фантастически тренируются и имеют разные профили.

Невероятно, что после трех игр мы забили только 2 гола – так же, как и Франция. Это тоже невероятно. Невероятно, что они выиграли лишь 1:0 у Австрии. Но это футбол. Это не только Бельгия, это и Франция».

Матч Франция – Бельгия состоится 1 июля в 19:00 по киевскому времени.