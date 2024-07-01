Ямал установил два новых рекорда финальных турниров ЧЕ
16-летний испанский форвард стал самым молодым участником плей-офф в истории Euro
Нападающий сборной Испании Ламин Ямал, который вышел на матч с Грузией (4:1) в 16 лет 353 дня, стал самым молодым участником плей-офф в финальных турнирах чемпионатов Европы. Прежнее достижение, принадлежавшее англичанину Джуду Беллингему, он превзошел на 1 год 16 дней.
Одновременно Ямал стал и самым юным игроком, выступавшим в плей-офф в основном составе, перекрыв рекорд своего соотечественника Педри на 1 год 227 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые игроки, выступавшие в плей-офф на Euro
|
Возраст*
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
16 лет 353 дня
|
Ламин ЯМАЛ
|
Испания
|
30.06.2024
|
1/8
|
Грузия
|
4:1
|
18 лет 4 дня
|
Джуд БЕЛЛИНГЕМ
|
Англия
|
03.07.2021
|
1/4
|
Украина
|
4:0
|
18 лет 123 дня
|
Джамал МУСИАЛА
|
Германия
|
29.06.2021
|
1/8
|
Англия
|
0:2
|
18 лет 215 дней
|
ПЕДРИ
|
Испания
|
28.06.2021
|
1/8
|
Хорватия
|
5:3
|
18 лет 240 дней
|
Маркус РЭШФОРД
|
Англия
|
27.06.2016
|
1/8
|
Исландия
|
1:2
|
18 лет 244 дня
|
Уэйн РУНИ
|
Англия
|
24.06.2004
|
1/4
|
Португалия
|
2:2
|
18 лет 301 день
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
Украина
|
29.06.2021
|
1/8
|
Швеция
|
2:1
|
18 лет 312 дней
|
РЕНАТУ САНЧЕШ
|
Португалия
|
25.06.2016
|
1/8
|
Хорватия
|
1:0
|
18 лет 337 дней
|
Адам ГЛОЖЕК
|
Чехия
|
27.06.2021
|
1/8
|
Нидерланды
|
2:0
|
19 лет 72 дня
|
Кобби МЕЙНУ
|
Англия
|
30.06.2024
|
1/8
|
Словакия
|
2:1
Самые молодые игроки, выступавшие в плей-офф на Euro в основном составе
|
Возраст*
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
16 лет 353 дня
|
Ламин ЯМАЛ
|
Испания
|
30.06.2024
|
1/8
|
Грузия
|
4:1
|
18 лет 215 дней
|
ПЕДРИ
|
Испания
|
28.06.2021
|
1/8
|
Хорватия
|
5:3
|
18 лет 244 дня
|
Уэйн РУНИ
|
Англия
|
24.06.2004
|
1/4
|
Португалия
|
2:2
|
18 лет 301 день
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
Украина
|
29.06.2021
|
1/8
|
Швеция
|
2:1
|
18 лет 317 дней
|
РЕНАТУ САНЧЕШ
|
Португалия
|
30.06.2016
|
1/4
|
Польша
|
1:1
|
19 лет 72 дня
|
Кобби МЕЙНУ
|
Англия
|
30.06.2024
|
1/8
|
Словакия
|
2:1
|
19 лет 140 дней
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
24.06.2004
|
1/4
|
Англия
|
2:2
|
19 лет 156 дней
|
Йошко ГВАРДИОЛ
|
Хорватия
|
28.06.2021
|
1/8
|
Испания
|
3:5
|
19 лет 171 день
|
Золтан ВАРГА
|
Венгрия
|
20.06.1964
|
За 3-е
|
Дания
|
3:1
|
19 лет 183 дня
|
Ференц БЕНЕ
|
Венгрия
|
17.06.1964
|
1/2
|
Испания
|
1:2
* на день первого матча.
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