Ямал установил два новых рекорда финальных турниров ЧЕ

Нападающий сборной Испании Ламин Ямал, который вышел на матч с Грузией (4:1) в 16 лет 353 дня, стал самым молодым участником плей-офф в финальных турнирах чемпионатов Европы. Прежнее достижение, принадлежавшее англичанину Джуду Беллингему, он превзошел на 1 год 16 дней.

Одновременно Ямал стал и самым юным игроком, выступавшим в плей-офф в основном составе, перекрыв рекорд своего соотечественника Педри на 1 год 227 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые игроки, выступавшие в плей-офф на Euro

Возраст* Игрок Сборная Дата Стадия Соперник Счет 16 лет 353 дня Ламин ЯМАЛ Испания 30.06.2024 1/8 Грузия 4:1 18 лет 4 дня Джуд БЕЛЛИНГЕМ Англия 03.07.2021 1/4 Украина 4:0 18 лет 123 дня Джамал МУСИАЛА Германия 29.06.2021 1/8 Англия 0:2 18 лет 215 дней ПЕДРИ Испания 28.06.2021 1/8 Хорватия 5:3 18 лет 240 дней Маркус РЭШФОРД Англия 27.06.2016 1/8 Исландия 1:2 18 лет 244 дня Уэйн РУНИ Англия 24.06.2004 1/4 Португалия 2:2 18 лет 301 день Илья ЗАБАРНЫЙ Украина 29.06.2021 1/8 Швеция 2:1 18 лет 312 дней РЕНАТУ САНЧЕШ Португалия 25.06.2016 1/8 Хорватия 1:0 18 лет 337 дней Адам ГЛОЖЕК Чехия 27.06.2021 1/8 Нидерланды 2:0 19 лет 72 дня Кобби МЕЙНУ Англия 30.06.2024 1/8 Словакия 2:1

Самые молодые игроки, выступавшие в плей-офф на Euro в основном составе

Возраст* Игрок Сборная Дата Стадия Соперник Счет 16 лет 353 дня Ламин ЯМАЛ Испания 30.06.2024 1/8 Грузия 4:1 18 лет 215 дней ПЕДРИ Испания 28.06.2021 1/8 Хорватия 5:3 18 лет 244 дня Уэйн РУНИ Англия 24.06.2004 1/4 Португалия 2:2 18 лет 301 день Илья ЗАБАРНЫЙ Украина 29.06.2021 1/8 Швеция 2:1 18 лет 317 дней РЕНАТУ САНЧЕШ Португалия 30.06.2016 1/4 Польша 1:1 19 лет 72 дня Кобби МЕЙНУ Англия 30.06.2024 1/8 Словакия 2:1 19 лет 140 дней КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 24.06.2004 1/4 Англия 2:2 19 лет 156 дней Йошко ГВАРДИОЛ Хорватия 28.06.2021 1/8 Испания 3:5 19 лет 171 день Золтан ВАРГА Венгрия 20.06.1964 За 3-е Дания 3:1 19 лет 183 дня Ференц БЕНЕ Венгрия 17.06.1964 1/2 Испания 1:2

* на день первого матча.