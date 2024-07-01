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Чемпионат Европы
01 июля 2024, 12:55 | Обновлено 01 июля 2024, 13:22
164
0

Ямал установил два новых рекорда финальных турниров ЧЕ

16-летний испанский форвард стал самым молодым участником плей-офф в истории Euro

01 июля 2024, 12:55 | Обновлено 01 июля 2024, 13:22
164
0
Ямал установил два новых рекорда финальных турниров ЧЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал (№19)

Нападающий сборной Испании Ламин Ямал, который вышел на матч с Грузией (4:1) в 16 лет 353 дня, стал самым молодым участником плей-офф в финальных турнирах чемпионатов Европы. Прежнее достижение, принадлежавшее англичанину Джуду Беллингему, он превзошел на 1 год 16 дней.

Одновременно Ямал стал и самым юным игроком, выступавшим в плей-офф в основном составе, перекрыв рекорд своего соотечественника Педри на 1 год 227 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые игроки, выступавшие в плей-офф на Euro

Возраст*

Игрок

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

16 лет 353 дня

Ламин ЯМАЛ

Испания

30.06.2024

1/8

Грузия

4:1

18 лет 4 дня

Джуд БЕЛЛИНГЕМ

Англия

03.07.2021

1/4

Украина

4:0

18 лет 123 дня

Джамал МУСИАЛА

Германия

29.06.2021

1/8

Англия

0:2

18 лет 215 дней

ПЕДРИ

Испания

28.06.2021

1/8

Хорватия

5:3

18 лет 240 дней

Маркус РЭШФОРД

Англия

27.06.2016

1/8

Исландия

1:2

18 лет 244 дня

Уэйн РУНИ

Англия

24.06.2004

1/4

Португалия

2:2

18 лет 301 день

Илья ЗАБАРНЫЙ

Украина

29.06.2021

1/8

Швеция

2:1

18 лет 312 дней

РЕНАТУ САНЧЕШ

Португалия

25.06.2016

1/8

Хорватия

1:0

18 лет 337 дней

Адам ГЛОЖЕК

Чехия

27.06.2021

1/8

Нидерланды

2:0

19 лет 72 дня

Кобби МЕЙНУ

Англия

30.06.2024

1/8

Словакия

2:1

Самые молодые игроки, выступавшие в плей-офф на Euro в основном составе

Возраст*

Игрок

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

16 лет 353 дня

Ламин ЯМАЛ

Испания

30.06.2024

1/8

Грузия

4:1

18 лет 215 дней

ПЕДРИ

Испания

28.06.2021

1/8

Хорватия

5:3

18 лет 244 дня

Уэйн РУНИ

Англия

24.06.2004

1/4

Португалия

2:2

18 лет 301 день

Илья ЗАБАРНЫЙ

Украина

29.06.2021

1/8

Швеция

2:1

18 лет 317 дней

РЕНАТУ САНЧЕШ

Португалия

30.06.2016

1/4

Польша

1:1

19 лет 72 дня

Кобби МЕЙНУ

Англия

30.06.2024

1/8

Словакия

2:1

19 лет 140 дней

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

24.06.2004

1/4

Англия

2:2

19 лет 156 дней

Йошко ГВАРДИОЛ

Хорватия

28.06.2021

1/8

Испания

3:5

19 лет 171 день

Золтан ВАРГА

Венгрия

20.06.1964

За 3-е

Дания

3:1

19 лет 183 дня

Ференц БЕНЕ

Венгрия

17.06.1964

1/2

Испания

1:2

* на день первого матча.

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цифры и факты Ламин Ямал сборная Испании по футболу Евро-2024
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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