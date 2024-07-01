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Чемпионат Европы
01 июля 2024, 12:40 | Обновлено 01 июля 2024, 13:05
236
0

Испания отпраздновала рекордную крупную победу на стадии плей-офф

«Фурия Роха» стала первой командой, одержавшей крупную волевую победу на Euro

01 июля 2024, 12:40 | Обновлено 01 июля 2024, 13:05
236
0
Испания отпраздновала рекордную крупную победу на стадии плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

Испания, обыграв в 1/8 финала Грузию со счетом 4:1, отпраздновала третью крупную викторию на стадии плей-офф в финальных турнирах чемпионатов Европы. Тем самым «Фурия Роха», обойдя СССР и Германию, стала единоличным рекордсменом Euro.

Обновили испанцы и свой же рекорд ЧЕ по общему количеству разгромов – 8. А кроме всего прочего стали первой командой, одержавшей крупную волевую победу на Euro.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные победы на стадии плей-офф в финальных турнирах ЧЕ

Дата

Стадия

Сборная

Соперник

Счет

1.

06.07.1960

1/2

СССР

Чехословакия

3:0

2.

17.06.1964

1/2

СССР

Дания

3:0

3.

18.06.1972

Финал

ФРГ

СССР

3:0

4.

25.06.2000

1/4

Нидерланды

Югославия

6:1

5.

27.06.2004

1/4

Чехия

Дания

3:0

6.

26.06.2008

1/2

Испания

Россия

3:0

7.

01.07.2012

Финал

Испания

Италия

4:0

8.

26.06.2016

1/8

Германия

Словакия

3:0

9.

26.06.2016

1/8

Бельгия

Венгрия

4:0

10.

03.07.2016

1/4

Франция

Исландия

5:2

11.

26.06.2021

1/8

Дания

Уэльс

4:0

12.

03.07.2021

1/4

Англия

Украина

4:0

13.

30.06.2024

1/8

Испания

Грузия

4:1

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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