Испания отпраздновала рекордную крупную победу на стадии плей-офф
«Фурия Роха» стала первой командой, одержавшей крупную волевую победу на Euro
Испания, обыграв в 1/8 финала Грузию со счетом 4:1, отпраздновала третью крупную викторию на стадии плей-офф в финальных турнирах чемпионатов Европы. Тем самым «Фурия Роха», обойдя СССР и Германию, стала единоличным рекордсменом Euro.
Обновили испанцы и свой же рекорд ЧЕ по общему количеству разгромов – 8. А кроме всего прочего стали первой командой, одержавшей крупную волевую победу на Euro.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все крупные победы на стадии плей-офф в финальных турнирах ЧЕ
|
|
Дата
|
Стадия
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
06.07.1960
|
1/2
|
СССР
|
Чехословакия
|
3:0
|
2.
|
17.06.1964
|
1/2
|
СССР
|
Дания
|
3:0
|
3.
|
18.06.1972
|
Финал
|
ФРГ
|
СССР
|
3:0
|
4.
|
25.06.2000
|
1/4
|
Нидерланды
|
Югославия
|
6:1
|
5.
|
27.06.2004
|
1/4
|
Чехия
|
Дания
|
3:0
|
6.
|
26.06.2008
|
1/2
|
Испания
|
Россия
|
3:0
|
7.
|
01.07.2012
|
Финал
|
Испания
|
Италия
|
4:0
|
8.
|
26.06.2016
|
1/8
|
Германия
|
Словакия
|
3:0
|
9.
|
26.06.2016
|
1/8
|
Бельгия
|
Венгрия
|
4:0
|
10.
|
03.07.2016
|
1/4
|
Франция
|
Исландия
|
5:2
|
11.
|
26.06.2021
|
1/8
|
Дания
|
Уэльс
|
4:0
|
12.
|
03.07.2021
|
1/4
|
Англия
|
Украина
|
4:0
|
13.
|
30.06.2024
|
1/8
|
Испания
|
Грузия
|
4:1
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