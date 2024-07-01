Испания отпраздновала рекордную крупную победу на стадии плей-офф

Испания, обыграв в 1/8 финала Грузию со счетом 4:1, отпраздновала третью крупную викторию на стадии плей-офф в финальных турнирах чемпионатов Европы. Тем самым «Фурия Роха», обойдя СССР и Германию, стала единоличным рекордсменом Euro.

Обновили испанцы и свой же рекорд ЧЕ по общему количеству разгромов – 8. А кроме всего прочего стали первой командой, одержавшей крупную волевую победу на Euro.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные победы на стадии плей-офф в финальных турнирах ЧЕ