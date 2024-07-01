Как отреагируют украинцы? Жирона хочет купить игрока из российской лиги

Каталонский футбольный клуб «Жирона» планирует усилить состав игроком из российского чемпионата.

По информации испанского журналиста Ивана Кироса, каталонский клуб нацелился на 23-летнего игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, у которого армянское гражданство. Трансферная стоимость вингера оценивается в 20 миллионов евро. «Жирона» переключила свое внимание на Сперцяна из-за срыва трансфера уругвайского вингера Лусиано Родригеса.

Ранее «Жирона» объявила о трансфере форварда Абеля Руиса, которого приобрела у «Браги».