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Испания
01 июля 2024, 12:48 | Обновлено 01 июля 2024, 13:22
911
5

Как отреагируют украинцы? Жирона хочет купить игрока из российской лиги

Эдуард Сперцян заинтересовал каталонский клуб

01 июля 2024, 12:48 | Обновлено 01 июля 2024, 13:22
911
5
Как отреагируют украинцы? Жирона хочет купить игрока из российской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Сперцян

Каталонский футбольный клуб «Жирона» планирует усилить состав игроком из российского чемпионата.

По информации испанского журналиста Ивана Кироса, каталонский клуб нацелился на 23-летнего игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, у которого армянское гражданство. Трансферная стоимость вингера оценивается в 20 миллионов евро. «Жирона» переключила свое внимание на Сперцяна из-за срыва трансфера уругвайского вингера Лусиано Родригеса.

Ранее «Жирона» объявила о трансфере форварда Абеля Руиса, которого приобрела у «Браги».

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Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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Умник
Ну армянин?
В чем проблема?
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+1
micha(ZAKARPATTJA)
Якщо всім насрати на війну в Україні. То чому би жирона не купила цього хлопа?
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+1
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myroslavmail
я би ще зрозумів якби маскал ... ну але вірменин ... хіба він тупо вата тоді інше діло
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0
DK1961
Думаю никак не среагируют. Мне очень не понравилось, когда они после провала на ЕВРО новую форму Жироны рекламировали. Им там хорошо, а слова про ВСУ говорят для проформы. Увы...
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-3
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