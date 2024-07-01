Килиан МБАППЕ: «Никто не хочет ехать домой»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Бельгии:

«У нас были моменты, но мы просто не попадали в ворота. Самое главное – создавать моменты. Конечно, мы также должны их забивать. Нам было тяжело на групповом этапе, но это новый этап, плей-офф, поэтому мы должны подтянуть носки, создавать моменты и также забивать голы.

Надеемся, что французы завтра проснутся. Я не думаю, что мы должны оправдываться. Мы не играли на высоком уровне на групповом этапе, но нам удалось пройти в плей-офф и теперь мы хотим дойти до четвертьфинала. Мы должны подняться на уровень выше. Мы играем с хорошей командой, и если не победим, то поедем домой.

Никто не хочет домой. Мы еще не готовы уходить в отпуск. Мы готовы, мы знаем, на что подписались, мы знаем, что против Бельгии будет очень тяжело, но у нас есть правильная команда, правильные игроки, и вся команда готова к вызову. Мы покажем это завтра на поле.

Бельгия проиграла Словакии, но мы не победили Нидерланды и Польшу. Мы наблюдаем за новым поколением бельгийских игроков. У них есть аппетит и они хотят написать новую главу бельгийской истории. У них есть отличные игроки, и это именно те игры, в которые мы хотим играть. Мы не можем дождаться».

Матч Франция – Бельгия состоится 1 июля в 19:00 по киевскому времени.