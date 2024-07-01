Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Килиан МБАППЕ: «Никто не хочет ехать домой»
Чемпионат Европы
01 июля 2024, 13:04 |
151
0

Килиан МБАППЕ: «Никто не хочет ехать домой»

Нападающий сборной Франции поделился ожиданиями от матча против Бельгии

01 июля 2024, 13:04 |
151
0
Килиан МБАППЕ: «Никто не хочет ехать домой»
УЕФА. Килиан Мбаппе

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Бельгии:

«У нас были моменты, но мы просто не попадали в ворота. Самое главное – создавать моменты. Конечно, мы также должны их забивать. Нам было тяжело на групповом этапе, но это новый этап, плей-офф, поэтому мы должны подтянуть носки, создавать моменты и также забивать голы.

Надеемся, что французы завтра проснутся. Я не думаю, что мы должны оправдываться. Мы не играли на высоком уровне на групповом этапе, но нам удалось пройти в плей-офф и теперь мы хотим дойти до четвертьфинала. Мы должны подняться на уровень выше. Мы играем с хорошей командой, и если не победим, то поедем домой.

Никто не хочет домой. Мы еще не готовы уходить в отпуск. Мы готовы, мы знаем, на что подписались, мы знаем, что против Бельгии будет очень тяжело, но у нас есть правильная команда, правильные игроки, и вся команда готова к вызову. Мы покажем это завтра на поле.

Бельгия проиграла Словакии, но мы не победили Нидерланды и Польшу. Мы наблюдаем за новым поколением бельгийских игроков. У них есть аппетит и они хотят написать новую главу бельгийской истории. У них есть отличные игроки, и это именно те игры, в которые мы хотим играть. Мы не можем дождаться».

Матч Франция – Бельгия состоится 1 июля в 19:00 по киевскому времени.

По теме:
Орель МАНГАЛЯ: «Очевидно, что Мбаппе – самый сильный игрок Франции»
Доменико ТЕДЕСКО: «Мне нужно рассказать вам наш план на матч?»
Ямал установил два новых рекорда финальных турниров ЧЕ
сборная Франции по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Франция - Бельгия Килиан Мбаппе
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
Футбол | 30 июня 2024, 21:38 52
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала

Англичане были близки к провалу

Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»
Футбол | 30 июня 2024, 14:57 32
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»

Опытный защитник простился с болельщиками

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 1 июля
Теннис | 01.07.2024, 07:10
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 1 июля
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 1 июля
Реал рассматривает трансфер одного из лучших футболистов Евро-2024
Футбол | 01.07.2024, 11:36
Реал рассматривает трансфер одного из лучших футболистов Евро-2024
Реал рассматривает трансфер одного из лучших футболистов Евро-2024
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Бокс | 01.07.2024, 07:15
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Тони Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
29.06.2024, 18:59 1
Бокс
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
29.06.2024, 20:57 67
Футбол
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
30.06.2024, 08:14
Футбол
Евро-2024 выиграет сборная…
Евро-2024 выиграет сборная…
29.06.2024, 15:40 23
Футбол
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
01.07.2024, 06:49 45
Футбол
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
01.07.2024, 00:23 2
Футбол
Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF
Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF
29.06.2024, 08:49 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем