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Германия
01 июля 2024, 11:36 | Обновлено 01 июля 2024, 11:44
465
0

Реал рассматривает трансфер одного из лучших футболистов Евро-2024

Джамал Мусиала может стать игроком «королевского клуба»

01 июля 2024, 11:36 | Обновлено 01 июля 2024, 11:44
465
0
Реал рассматривает трансфер одного из лучших футболистов Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Мадридский «Реал» определился с главными трансферными целями на 2025 год.

По информации Fichajes, «Реал» следующим летом рассчитывает подписать звездного немецкого полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу, который сейчас показывает звездный футбол на Евро-2024, забив три гола. Кроме Мусиалы «Реал» рассчитывает подписать еще одного лидера «Баварии» Альфонсо Дэвиса. Если «галактикос» не удастся подписать Мусиалу, то «сливочные» переключат свое внимание на Флориана Вирца из «Байера».

На счету Мусиалы в прошлом клубном сезоне 38 матчей, 12 голов и 8 ассистов. Его трансферная стоимость оценивается в 120 миллионов евро.

Ранее Мусиала рассказал, как Месси «прокинул» его с футболкой.

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Джамал Мусиала Альфонсо Дэвис Флориан Вирц
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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