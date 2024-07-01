Динамо отказалось от трансфера экс-игрока Ман Юнайтед. Известна причина

Вчера, 30 июня, сообщалось, что «Динамо» проявляет интерес к 22-летнему центрбеку «Шленска» Лукашу Бейгеру.

Однако по информации портала «Футбол с вертолета», Бейгер не понравился селекционной службе «Динамо», особенно киевлян не впечатлила его способность к физической борьбе и борьбе на втором этаже. Никаких официальных предложений киевский клуб не делал и этот трансфер маловероятен.

В минувшем сезоне Бейгер сыграл 32 матча в польской Экстракласе за «Шленск», отличившись 1 забитым мячом.

Бейгер является воспитанником «Леха» и «Манчестер Юнайтед». С 2018 по 2021 годы центрбек пребывал в английском клубе, сыграв 22 матча за «Манчестер Юнайтед» U-18 и 6 матчей за «Манчестер Юнайтед» U-21.