Динамо отказалось от трансфера экс-игрока Ман Юнайтед. Известна причина
Лукаш Бейгер не перейдет в киевский клуб
Вчера, 30 июня, сообщалось, что «Динамо» проявляет интерес к 22-летнему центрбеку «Шленска» Лукашу Бейгеру.
Однако по информации портала «Футбол с вертолета», Бейгер не понравился селекционной службе «Динамо», особенно киевлян не впечатлила его способность к физической борьбе и борьбе на втором этаже. Никаких официальных предложений киевский клуб не делал и этот трансфер маловероятен.
В минувшем сезоне Бейгер сыграл 32 матча в польской Экстракласе за «Шленск», отличившись 1 забитым мячом.
Бейгер является воспитанником «Леха» и «Манчестер Юнайтед». С 2018 по 2021 годы центрбек пребывал в английском клубе, сыграв 22 матча за «Манчестер Юнайтед» U-18 и 6 матчей за «Манчестер Юнайтед» U-21.
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