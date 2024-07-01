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  4. Динамо отказалось от трансфера экс-игрока Ман Юнайтед. Известна причина
Украина. Премьер лига
01 июля 2024, 10:49 |
1598
1

Динамо отказалось от трансфера экс-игрока Ман Юнайтед. Известна причина

Лукаш Бейгер не перейдет в киевский клуб 

01 июля 2024, 10:49 |
1598
1
Динамо отказалось от трансфера экс-игрока Ман Юнайтед. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукаш Бейгер

Вчера, 30 июня, сообщалось, что «Динамо» проявляет интерес к 22-летнему центрбеку «Шленска» Лукашу Бейгеру.

Однако по информации портала «Футбол с вертолета», Бейгер не понравился селекционной службе «Динамо», особенно киевлян не впечатлила его способность к физической борьбе и борьбе на втором этаже. Никаких официальных предложений киевский клуб не делал и этот трансфер маловероятен.

В минувшем сезоне Бейгер сыграл 32 матча в польской Экстракласе за «Шленск», отличившись 1 забитым мячом.

Бейгер является воспитанником «Леха» и «Манчестер Юнайтед». С 2018 по 2021 годы центрбек пребывал в английском клубе, сыграв 22 матча за «Манчестер Юнайтед» U-18 и 6 матчей за «Манчестер Юнайтед» U-21.

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Манчестер Юнайтед Динамо Киев трансферы Шленск Вроцлав трансферы УПЛ
Дмитро Олійник Источник: Telegram
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Умник
Вы рехнулись использовать источник на 563 подписчика в телеге???
Спорт.юа вы же считаете себя ресурсом с репутацией?
Или пофиг?
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