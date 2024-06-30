Динамо сделало предложение центрбеку, прошедшему академию МЮ

На радарах «Динамо» в настоящий момент находится 22-летний рослый (190 см) центрбек «Шленска» Лукаш Бейгер.

По информации источника, «бело-синие» уже сделали предложение о переходе футболисту, и решительно настроены удовлетворить требования «Шленска» в трансферных переговорах.

С финансовой точки зрения предложение «Динамо» видится Бейгеру выгодным, однако из-за войны в Украине центрбек, видимо, не решится его принять.

В минувшем сезоне Бейгер сыграл 32 матча в польской Экстракласе за «Шленск», отличившись 1 забитым мячом.

Бейгер является воспитанником «Леха» и «Манчестер Юнайтед». С 2018 по 2021 годы центрбек пребывал в английском клубе, сыграв 22 матча за «Манчестер Юнайтед» U-18 и 6 матчей за «Манчестер Юнайтед» U-21.