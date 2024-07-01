Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Играть за Англию – это большое давление»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал победу над национальной командой Словакии (2:1 в дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2024:

«Играть за Англию – это здорово, но это также и большое давление. Выходить на поле и забивать голы для меня – это очень счастливый момент.

Является ли этот гол лучшим в моей карьере? Да. Есть несколько хороших голов, которые много значат для меня лично, но этот был очень важным, как для сегодняшнего дня, так и для изменения настроения. Это лучший гол.

Если не учитывать пропущенный мяч, мы были довольно неплохими, как по мне, мы попадали в хорошие зоны. Мы могли бы быть более хладнокровными, но главное, что мы показали – это характер. В плей-офф, когда вы выигрываете таким образом, люди могут оглянуться и подумать: "Да, вот какой дух у нас в команде". У вас не было бы таких моментов без невзгод.

Значение моего гола? До завершения чемпионата Европы для нас оставалось 20 или 30 секунд, и настрой сейчас имеет огромное значение, а также то, что он может сделать для команды в будущем. Это важный момент, но это долгий турнир, и мы узнаем об этом, только если выиграем кубок. Мы увидим в течение следующих двух недель, насколько этот гол был важным».