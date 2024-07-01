Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Играть за Англию – это большое давление»
Чемпионат Европы
01 июля 2024, 09:23 |
328
1

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Играть за Англию – это большое давление»

Полузащитник сборной Англии прокомментировал победу над Словакией

01 июля 2024, 09:23 |
328
1
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Играть за Англию – это большое давление»
УЕФА. Джуд Беллингем

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал победу над национальной командой Словакии (2:1 в дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2024:

«Играть за Англию – это здорово, но это также и большое давление. Выходить на поле и забивать голы для меня – это очень счастливый момент.

Является ли этот гол лучшим в моей карьере? Да. Есть несколько хороших голов, которые много значат для меня лично, но этот был очень важным, как для сегодняшнего дня, так и для изменения настроения. Это лучший гол.

Если не учитывать пропущенный мяч, мы были довольно неплохими, как по мне, мы попадали в хорошие зоны. Мы могли бы быть более хладнокровными, но главное, что мы показали – это характер. В плей-офф, когда вы выигрываете таким образом, люди могут оглянуться и подумать: "Да, вот какой дух у нас в команде". У вас не было бы таких моментов без невзгод.

Значение моего гола? До завершения чемпионата Европы для нас оставалось 20 или 30 секунд, и настрой сейчас имеет огромное значение, а также то, что он может сделать для команды в будущем. Это важный момент, но это долгий турнир, и мы узнаем об этом, только если выиграем кубок. Мы увидим в течение следующих двух недель, насколько этот гол был важным».

По теме:
ВИДЕО. Он забил шедевр. Что сказал Беллингем после матча Англии и Словакии
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Португалия – Словения
Удивили легенду. Венгер раскритиковал Англию за матч со Словакией на Евро
сборная Англии по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Джуд Беллингем Англия - Словакия
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 1 июля
Теннис | 01 июля 2024, 07:10 4
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 1 июля
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 1 июля

В понедельник на корты Лондона выйдут четыре украинки

Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»
Футбол | 30 июня 2024, 14:57 32
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»

Опытный защитник простился с болельщиками

Гений Джуд, вылет Сакартвело, Ракицкий ушел, апдейты по Мудрику и Лунину
Футбол | 01.07.2024, 07:10
Гений Джуд, вылет Сакартвело, Ракицкий ушел, апдейты по Мудрику и Лунину
Гений Джуд, вылет Сакартвело, Ракицкий ушел, апдейты по Мудрику и Лунину
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Футбол | 30.06.2024, 21:49
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Скандальный олигарх выделил огромную сумму призовых сборной Грузии
Футбол | 30.06.2024, 11:47
Скандальный олигарх выделил огромную сумму призовых сборной Грузии
Скандальный олигарх выделил огромную сумму призовых сборной Грузии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
football is passion
грати під керівництвом такого тренера - це тиск
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
01.07.2024, 05:31 10
Футбол
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
30.06.2024, 00:19 15
Футбол
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
30.06.2024, 08:14
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
30.06.2024, 09:01 21
Футбол
Тони Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Тони Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
29.06.2024, 18:59 1
Бокс
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
30.06.2024, 23:59 2
Футбол
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
29.06.2024, 21:36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем