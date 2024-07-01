Источник: Реал решил судьбу двух топовых игроков-ветеранов
«Галактикос» должны уведомить о решениях по Модричу и Васкесу
Мадридский «Реал» должен в ближайшее время сообщить о подписании контрактов с полузащитниками Лукой Модричем и Лукасом Васкесом.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что 38-летний хорват Модрич и 34-летний испанец Васкес уже поставили свои подписи под новыми соглашениями с клубом. Их условия не разглашаются.
Модрич, напомним, защищает цвета «Реала» с 2012 года. Лукас Васкес является воспитанником клубной системы мадридцев.
Ранее сообщалось, что Лука Модрич сделал эмоциональное признание после провала Хорватии на Евро-2024.
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