Источник: Реал решил судьбу двух топовых игроков-ветеранов

Мадридский «Реал» должен в ближайшее время сообщить о подписании контрактов с полузащитниками Лукой Модричем и Лукасом Васкесом.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что 38-летний хорват Модрич и 34-летний испанец Васкес уже поставили свои подписи под новыми соглашениями с клубом. Их условия не разглашаются.

Модрич, напомним, защищает цвета «Реала» с 2012 года. Лукас Васкес является воспитанником клубной системы мадридцев.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич сделал эмоциональное признание после провала Хорватии на Евро-2024.