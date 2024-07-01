Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Реал решил судьбу двух топовых игроков-ветеранов
Испания
01 июля 2024, 08:48 | Обновлено 01 июля 2024, 08:53
1334
0

Источник: Реал решил судьбу двух топовых игроков-ветеранов

«Галактикос» должны уведомить о решениях по Модричу и Васкесу

01 июля 2024, 08:48 | Обновлено 01 июля 2024, 08:53
1334
0
Источник: Реал решил судьбу двух топовых игроков-ветеранов
UEFA. Лука Модрич и Лукас Васкес

Мадридский «Реал» должен в ближайшее время сообщить о подписании контрактов с полузащитниками Лукой Модричем и Лукасом Васкесом.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что 38-летний хорват Модрич и 34-летний испанец Васкес уже поставили свои подписи под новыми соглашениями с клубом. Их условия не разглашаются.

Модрич, напомним, защищает цвета «Реала» с 2012 года. Лукас Васкес является воспитанником клубной системы мадридцев.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич сделал эмоциональное признание после провала Хорватии на Евро-2024.

По теме:
Подвел черту. Кроос разместил эмоциональный пост в честь ухода из Реала
Лунин лично заинтересовал топ-тренера, который тренирует украинца в АПЛ
Лунин покинет Реал? Обнародована позиция клуба после игры Андрея на Евро
Лука Модрич Лукас Васкес Ла Лига Реал Мадрид
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Франция – Бельгия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 01 июля 2024, 09:30 0
Франция – Бельгия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Франция – Бельгия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Что одна, что другая команда во время группового этапа не впечатлили

Рекордное представительство Украины, Синнер vs Алькарас, приятный жребий
Теннис | 01 июля 2024, 07:00 6
Рекордное представительство Украины, Синнер vs Алькарас, приятный жребий
Рекордное представительство Украины, Синнер vs Алькарас, приятный жребий

Превью к Уимблдонскому турниру

ВИДЕО. Это шедевр! Беллингем забил через себя на 90+5-й и спас Англию
Футбол | 30.06.2024, 21:05
ВИДЕО. Это шедевр! Беллингем забил через себя на 90+5-й и спас Англию
ВИДЕО. Это шедевр! Беллингем забил через себя на 90+5-й и спас Англию
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»
Футбол | 30.06.2024, 14:57
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»
Скандальный олигарх выделил огромную сумму призовых сборной Грузии
Футбол | 30.06.2024, 11:47
Скандальный олигарх выделил огромную сумму призовых сборной Грузии
Скандальный олигарх выделил огромную сумму призовых сборной Грузии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
30.06.2024, 23:59 2
Футбол
Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика
Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика
29.06.2024, 23:47 4
Бокс
Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF
Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF
29.06.2024, 08:49 17
Бокс
Евро-2024 выиграет сборная…
Евро-2024 выиграет сборная…
29.06.2024, 15:40 23
Футбол
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
01.07.2024, 05:31 10
Футбол
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
29.06.2024, 17:00 10
Футбол
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
30.06.2024, 21:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем