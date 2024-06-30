Модрич сделал эмоциональное признание после провала Хорватии на Евро

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате Европы 2024, где она не смогла выйти в плей-офф, заняв третье место в своей группе.

«В этой футболке я испытал моменты величайшей радости и гордости в своей жизни. На этом чемпионате Европы мы пережили наименее красивую часть футбола, но гордость от игры за Хорватию не зависит от результатов. Спасибо всем за огромную поддержку», – написал Модрич в инстаграме.

Сборная Хорватии в квартете В Евро-2024 набрала 2 очка из девяти возможных. Она проиграла Испании (0:3) и сыграли вничью с Албанией (2:2) и Италией (1:1).

Ранее Лука Модрич поделился планами на будущее в сборной Хорватии.