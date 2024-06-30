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Испания
30 июня 2024, 11:38 | Обновлено 30 июня 2024, 11:46
1098
0

Модрич сделал эмоциональное признание после провала Хорватии на Евро

Легендарный полузащитник поделился эмоциями

30 июня 2024, 11:38 | Обновлено 30 июня 2024, 11:46
1098
0
Модрич сделал эмоциональное признание после провала Хорватии на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате Европы 2024, где она не смогла выйти в плей-офф, заняв третье место в своей группе.

«В этой футболке я испытал моменты величайшей радости и гордости в своей жизни. На этом чемпионате Европы мы пережили наименее красивую часть футбола, но гордость от игры за Хорватию не зависит от результатов. Спасибо всем за огромную поддержку», – написал Модрич в инстаграме.

Сборная Хорватии в квартете В Евро-2024 набрала 2 очка из девяти возможных. Она проиграла Испании (0:3) и сыграли вничью с Албанией (2:2) и Италией (1:1).

Ранее Лука Модрич поделился планами на будущее в сборной Хорватии.

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Лука Модрич Евро-2024 сборная Хорватии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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