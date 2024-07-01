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Англия
01 июля 2024, 08:31 | Обновлено 01 июля 2024, 08:41
88
0

Удивили легенду. Венгер раскритиковал Англию за матч со Словакией на Евро

Экс-менеджер лондонского «Арсенала» – о выходе родоначальников футбола в 1/4 финала турнира

01 июля 2024, 08:31 | Обновлено 01 июля 2024, 08:41
88
0
Удивили легенду. Венгер раскритиковал Англию за матч со Словакией на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился эмоциями от поединка сборной Англии с командой Словакии (2:1 доп. вр.) в 1/8 финала чемпионата Европы 2024.

«Сборная Англии играла слишком медленно, слишком предсказуемо. Футболисты слишком далеки друг от друга, чтобы объединиться вместе. В конце концов они победили благодаря отдельным личностям, а не благодаря тактике», — признался Венгер.

Сборная Англии в четвертьфинале Евро-2024 встретится с командой Швейцарии. Матч состоится 6 июля, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Джуду Беллингему покорилось историческое достижение в рядах сборной Англии.

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Арсен Венгер сборная Англии по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: Beinsports.com
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