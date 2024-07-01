Удивили легенду. Венгер раскритиковал Англию за матч со Словакией на Евро

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился эмоциями от поединка сборной Англии с командой Словакии (2:1 доп. вр.) в 1/8 финала чемпионата Европы 2024.

«Сборная Англии играла слишком медленно, слишком предсказуемо. Футболисты слишком далеки друг от друга, чтобы объединиться вместе. В конце концов они победили благодаря отдельным личностям, а не благодаря тактике», — признался Венгер.

Сборная Англии в четвертьфинале Евро-2024 встретится с командой Швейцарии. Матч состоится 6 июля, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Джуду Беллингему покорилось историческое достижение в рядах сборной Англии.