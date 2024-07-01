Капитан Грузии дал оценку выступлению команды на Евро-2024

Капитан сборной Грузии Гурам Кашия поделился эмоциями от игры команды на чемпионате Европы 2024, где она дошла до 1/8 финала, где потерпела поражение от сборной Испании (1:4).

«Для нас это было потрясающее приключение. Мы чрезвычайно гордимся тем, чего достигли. Сегодня мы не добились того результата, которого хотели, но, в конце концов, мы очень счастливы тем, как мы представляли нашу страну на нашем первом крупном турнире», – заявил Кашия.

Напомним, сборная Грузии, будучи дебютантом Евро, вышла из группы в плей-офф с третьего места, набрав четыре очка. Она проиграла Турции (1:3), сыграла вничью с Чехией (1:1) и добилась победы над Португалией (2:0).

Напомним, после матча с Испанией главный тренер команды Грузии Вилли Саньоль разнес ВАР.