Маштаков выиграл второй парный трофей за месяц. Никита взял титул в Польше

Украинский теннисист Никита Маштаков завоевал парный трофей на грунтовом турнире ITF M15 во Вроцлаве (Польша).

В финале соревнований украинец вместе со своим напарником Робертом Стромбахсом (Латвия) одолел польский тандем Шимон Валков / Каспер Жук в двух сетах.

ITF M15 Вроцлав. Пары. Грунт. Финал

Никита Маштаков (Украина) / Роберт Стромбахс (Латвия) [3] – Шимон Валков (Польша) / Каспер Жук (Польша) [4] – 7:6 (7:5), 7:5

25-летний Никита в третий раз в 2024 году сыграл в финале турнира ITF и завоевал второй титул. В начале июня он стал победителем парных соревнований в Боле (Хорватия). В общей сложности в карьере украинца это был шестой финальный матч и третий парный трофей ITF.

В одиночном разряде 15-тысячника во Вроцлаве Маштаков добрался до 2-го раунда основной сетки, где проиграл местному Каролу Дзевецки 3:6, 3:6.