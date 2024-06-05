Маштаков выиграл парный трофей на турнире в Хорватии
Никита в паре с боснийцем Мирзой Башичем обыграл в финале дуэт украинцев
Украинский теннисист Никита Маштаков выиграл парный титул в турнире серии ITF M15 в хорватском городе Бол.
Выступая в паре с Мирзой Башичем из Боснии, Никита победил в 4 матчах подряд. Эта пара была сеяна под 2-м номером.
В финале украино-боснийский дуэт обыграл украинский тандем Игорь Дудун и Иван Кременчуцкий – 7:5, 6:2
В одиночном разряде Маштаков в 1/4 финала обыграл украинца Вячеслава Белинского (4:2, Ret) и дошел до полуфинала, где уступил французу по имени Саша Геймар Вайенбург – 2:6, 2:6.
ITF M15. Бол (Хорватия)
Парный разряд
Одиночный разряд
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