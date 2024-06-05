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ITF
05 июня 2024, 04:34 | Обновлено 05 июня 2024, 04:53
37
0

Маштаков выиграл парный трофей на турнире в Хорватии

Никита в паре с боснийцем Мирзой Башичем обыграл в финале дуэт украинцев

05 июня 2024, 04:34 | Обновлено 05 июня 2024, 04:53
37
0
Маштаков выиграл парный трофей на турнире в Хорватии
БТУ. Никита Маштаков

Украинский теннисист Никита Маштаков выиграл парный титул в турнире серии ITF M15 в хорватском городе Бол.

Выступая в паре с Мирзой Башичем из Боснии, Никита победил в 4 матчах подряд. Эта пара была сеяна под 2-м номером.

В финале украино-боснийский дуэт обыграл украинский тандем Игорь Дудун и Иван Кременчуцкий – 7:5, 6:2

В одиночном разряде Маштаков в 1/4 финала обыграл украинца Вячеслава Белинского (4:2, Ret) и дошел до полуфинала, где уступил французу по имени Саша Геймар Вайенбург – 2:6, 2:6.

ITF M15. Бол (Хорватия)

Парный разряд

Одиночный разряд

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Никита Маштаков Мирза Башич трофеи украинцев в теннисе Вячеслав Белинский
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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