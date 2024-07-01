Динамо отпустит двух игроков на Олимпиаду 2024. По Нещерету пока нет ответа

Киевское «Динамо» отпустит Максима Брагару и Николая Михайленко на Олимпийские игры 2024, которые пройдут в Париже.

Тренерский штаб олимпийской сборной рассчитывал привлечь хотя бы еще двух динамовцев: Руслана Нещерета и Назара Волошина. Владимир Бражко и Владислав Ванат будут вовлечены в матчи квалификации Лиги чемпионов, поэтому вряд ли получится пригласить и их.

Ранее сообщалось, что португальская «Бенфика» не отпустит Анатолия Трубина на Олимпиаду.

Олимпийская сборная Украины на Играх выступит в квартете B с Аргентиной, Марокко и Ираком. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.