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  4. Динамо отпустит двух игроков на Олимпиаду 2024. По Нещерету пока нет ответа
Молодежные турниры
01 июля 2024, 01:20 |
310
1

Динамо отпустит двух игроков на Олимпиаду 2024. По Нещерету пока нет ответа

Максим Брагару и Николай Михайленко помогут украинской команде в Париже

01 июля 2024, 01:20 |
310
1
Динамо отпустит двух игроков на Олимпиаду 2024. По Нещерету пока нет ответа
УАФ. Максим Брагару

Киевское «Динамо» отпустит Максима Брагару и Николая Михайленко на Олимпийские игры 2024, которые пройдут в Париже.

Тренерский штаб олимпийской сборной рассчитывал привлечь хотя бы еще двух динамовцев: Руслана Нещерета и Назара Волошина. Владимир Бражко и Владислав Ванат будут вовлечены в матчи квалификации Лиги чемпионов, поэтому вряд ли получится пригласить и их.

Ранее сообщалось, что португальская «Бенфика» не отпустит Анатолия Трубина на Олимпиаду.

Олимпийская сборная Украины на Играх выступит в квартете B с Аргентиной, Марокко и Ираком. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.

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Максим Брагару Николай Михайленко Руслан Нещерет Назар Волошин Владимир Бражко Владислав Ванат сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде
Даниил Агарков Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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OtsoCity
Все зрозуміло вже давно, динамо це лайно яке проти збірної олімпійської, ганьба їм, щури вони найтитулованіші
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