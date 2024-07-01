Динамо отпустит двух игроков на Олимпиаду 2024. По Нещерету пока нет ответа
Максим Брагару и Николай Михайленко помогут украинской команде в Париже
Киевское «Динамо» отпустит Максима Брагару и Николая Михайленко на Олимпийские игры 2024, которые пройдут в Париже.
Тренерский штаб олимпийской сборной рассчитывал привлечь хотя бы еще двух динамовцев: Руслана Нещерета и Назара Волошина. Владимир Бражко и Владислав Ванат будут вовлечены в матчи квалификации Лиги чемпионов, поэтому вряд ли получится пригласить и их.
Ранее сообщалось, что португальская «Бенфика» не отпустит Анатолия Трубина на Олимпиаду.
Олимпийская сборная Украины на Играх выступит в квартете B с Аргентиной, Марокко и Ираком. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.
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