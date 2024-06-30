Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на одну позицию
Марта Костюк немного опустилась
Третью неделю травяного сезона женщины провели на кортах турниров WTA 500 в Истборне и в Бад-Хомбурге.
В Великобритании титул достался Дарье Касаткиной, она поднялась на 12 строчку мирового рейтинга (+2). Финалистка Лейла Фернандес стала 25-й (+5).
В Германии победила Диана Шнайдер, она обновила личное достижение и дебютировала в топ-30. Финалистка Донна Векич вернулась в топ-40 (37).
В первой десятке без изменений.
Топ-10 рейтинга WTA
Первая ракетка Украины Марта Костюк опустилась на одну позицию, Элина Свитолина осталась 21-й, Даяна Ястремская поднялась на 27-ю строчку. Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Анастасия Соболева опустились на несколько мест, Катерина Байндл – чуть больше. Дарья Снигур и Катарина Завацкая немного улучшили свое положение.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге Людмила Киченок после победы в Истборне вернулась в топ-15. Также свое положение улучшили Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Немного потеряли сестры Колб, на 11 строчек опустила Юлия Стародубцева.
Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке Касаткина поднялась на 8-ю позицию, остальных в топе без изменений.
Чемпионская гонка WTA
Практически все украинки в Чемпионской гонке немного потеряли, улучшила свое положение лишь Даяна Ястремская.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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