Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на одну позицию

Третью неделю травяного сезона женщины провели на кортах турниров WTA 500 в Истборне и в Бад-Хомбурге.

В Великобритании титул достался Дарье Касаткиной, она поднялась на 12 строчку мирового рейтинга (+2). Финалистка Лейла Фернандес стала 25-й (+5).

В Германии победила Диана Шнайдер, она обновила личное достижение и дебютировала в топ-30. Финалистка Донна Векич вернулась в топ-40 (37).

В первой десятке без изменений.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Марта Костюк опустилась на одну позицию, Элина Свитолина осталась 21-й, Даяна Ястремская поднялась на 27-ю строчку. Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Анастасия Соболева опустились на несколько мест, Катерина Байндл – чуть больше. Дарья Снигур и Катарина Завацкая немного улучшили свое положение.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок после победы в Истборне вернулась в топ-15. Также свое положение улучшили Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Немного потеряли сестры Колб, на 11 строчек опустила Юлия Стародубцева.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Касаткина поднялась на 8-ю позицию, остальных в топе без изменений.

Чемпионская гонка WTA

Практически все украинки в Чемпионской гонке немного потеряли, улучшила свое положение лишь Даяна Ястремская.

Украинки в Чемпионской гонке WTA