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  4. Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на одну позицию
WTA
30 июня 2024, 23:28 |
260
0

Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на одну позицию

Марта Костюк немного опустилась

30 июня 2024, 23:28 |
260
0
Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на одну позицию
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Третью неделю травяного сезона женщины провели на кортах турниров WTA 500 в Истборне и в Бад-Хомбурге.

В Великобритании титул достался Дарье Касаткиной, она поднялась на 12 строчку мирового рейтинга (+2). Финалистка Лейла Фернандес стала 25-й (+5).

В Германии победила Диана Шнайдер, она обновила личное достижение и дебютировала в топ-30. Финалистка Донна Векич вернулась в топ-40 (37).

В первой десятке без изменений.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Марта Костюк опустилась на одну позицию, Элина Свитолина осталась 21-й, Даяна Ястремская поднялась на 27-ю строчку. Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Анастасия Соболева опустились на несколько мест, Катерина Байндл – чуть больше. Дарья Снигур и Катарина Завацкая немного улучшили свое положение.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок после победы в Истборне вернулась в топ-15. Также свое положение улучшили Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Немного потеряли сестры Колб, на 11 строчек опустила Юлия Стародубцева.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Касаткина поднялась на 8-ю позицию, остальных в топе без изменений.

Чемпионская гонка WTA

Практически все украинки в Чемпионской гонке немного потеряли, улучшила свое положение лишь Даяна Ястремская.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина WTA Бирмингем Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева WTA Берлин Александра Олейникова Юлия Стародубцева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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