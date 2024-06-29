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WTA
29 июня 2024, 18:08 | Обновлено 29 июня 2024, 18:11
277
0

Стали известны победительницы турниров WTA в Истборне и Бад-Хомбурге

Лейла Фернандес и Донна Векич проиграли финалы «нейтральным» теннисисткам

29 июня 2024, 18:08 | Обновлено 29 июня 2024, 18:11
277
0
Стали известны победительницы турниров WTA в Истборне и Бад-Хомбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес, Мартина Навратилова и Дарья Касаткина

Состоялись финальные матчи на травяных турнирах WTA 500 в Истборне и в Бад-Хомбурге.

На соревнованиях в Великобритании в поединке за титул канадка Лейла Фернандес проиграла Дарье Касаткиной, которая два года не выигрывала турниров WTA.

В Германии Диана Шнайдер переиграла хорватку Донну Векич. Для Шнайдер это второй титул в карьере, во втором круге будущая чемпионка остановила украинку Даяну Ястремскую.

Истборн. Финал
Дарья Касаткина – Лейла Фернандес (Канада) – 6:3, 6:4

Бад-Хомбург. Финал
Диана Шнайдер – Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 2:6, 6:3

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WTA Истборн WTA Бад-Хомбург Дарья Касаткина Лейла Фернандес Диана Шнайдер Донна Векич
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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