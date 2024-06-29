Стали известны победительницы турниров WTA в Истборне и Бад-Хомбурге

Состоялись финальные матчи на травяных турнирах WTA 500 в Истборне и в Бад-Хомбурге.

На соревнованиях в Великобритании в поединке за титул канадка Лейла Фернандес проиграла Дарье Касаткиной, которая два года не выигрывала турниров WTA.

В Германии Диана Шнайдер переиграла хорватку Донну Векич. Для Шнайдер это второй титул в карьере, во втором круге будущая чемпионка остановила украинку Даяну Ястремскую.

Истборн. Финал

Дарья Касаткина – Лейла Фернандес (Канада) – 6:3, 6:4

Бад-Хомбург. Финал

Диана Шнайдер – Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 2:6, 6:3