Стали известны победительницы турниров WTA в Истборне и Бад-Хомбурге
Лейла Фернандес и Донна Векич проиграли финалы «нейтральным» теннисисткам
Состоялись финальные матчи на травяных турнирах WTA 500 в Истборне и в Бад-Хомбурге.
На соревнованиях в Великобритании в поединке за титул канадка Лейла Фернандес проиграла Дарье Касаткиной, которая два года не выигрывала турниров WTA.
В Германии Диана Шнайдер переиграла хорватку Донну Векич. Для Шнайдер это второй титул в карьере, во втором круге будущая чемпионка остановила украинку Даяну Ястремскую.
Истборн. Финал
Дарья Касаткина – Лейла Фернандес (Канада) – 6:3, 6:4
Бад-Хомбург. Финал
Диана Шнайдер – Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 2:6, 6:3
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