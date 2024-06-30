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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 20:21 | Обновлено 30 июня 2024, 20:22
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ФОТО. Фоден забил Словакии и посвятил гол третьему ребенку, но мяч отменили

Фил отличился за Англию на 50-й минуте, рефери зафиксировал офсайд во время атаки

30 июня 2024, 20:21 | Обновлено 30 июня 2024, 20:22
111
0
ФОТО. Фоден забил Словакии и посвятил гол третьему ребенку, но мяч отменили
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Гельзенкирхене 30 июня проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Фельтинс-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Фоден забил Словакии и посвятил гол третьему ребенку, но мяч отменили

На 50-й минуте звездный игрок Манчестер Сити Фил Фоден сравнял счет. Однако гол не засчитали из-за офсайда во время атаки.

Фоден успел отпраздновать, посвятив мяч своему третьему ребенку, который родился совсем недавно. Фоден даже летал в Великобританию в связи с родами девушки.

ФОТО. Фоден забил Словакии и посвятил гол третьему ребенку, но мяч отменили

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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