В немецком Гельзенкирхене 30 июня проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.

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Встреча проходит на стадионе «Фельтинс-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Фоден забил Словакии и посвятил гол третьему ребенку, но мяч отменили

На 50-й минуте звездный игрок Манчестер Сити Фил Фоден сравнял счет. Однако гол не засчитали из-за офсайда во время атаки.

Фоден успел отпраздновать, посвятив мяч своему третьему ребенку, который родился совсем недавно. Фоден даже летал в Великобританию в связи с родами девушки.

ФОТО. Фоден забил Словакии и посвятил гол третьему ребенку, но мяч отменили