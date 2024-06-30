Уникальная команда. 20 игроков сборной Грузии прошли через один клуб

Сборная Грузии проводит свой первый в истории чемпионат Европы, на котором уже успела стать одной из главных сенсаций, когда в третьем туре групповой стадии обыграла Португалию (2:0) и завоевала путевку в 1/8 финала.

Интересно, что Грузия является абсолютно уникальной командой на Евро-2024 еще и потому, что 20 из 26 ее игроков в тот или иной момент карьеры играли за один и тот же клуб – тбилисское «Динамо».

Только шесть игроков не имеют отношения к этой команде – это Лаша Двали, Соломон Квирквелия, Георгий Гочолеишвили, Сандро Алтунашвили, Георгий Цитаишвили и Жорж Микаутадзе. Все остальные, в том числе и две главные звезды этой команды – Хвича Кварацхелия и Георгий Мамардашвили – в тот или иной момент карьеры играли за «Динамо» Тбилиси.

Ранее стало известно, что скандально известный олигарх Бидзина Иванишвили выделил 10 миллионов евро призовых за выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024. В случае победы на турнире игрокам обещано еще больше – 50 миллионов евро, что может стать рекордными призовыми в истории мирового футбола.