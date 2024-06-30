Ингулец расстался с бразильцем и лучшим бомбардиром команды

Как стало известно Sport.ua, в новом сезоне за «Ингулец» не будут играть атакующий полузащитник Альваро Виейра и нападающий Артем Ситало. Контракты с обоими футболистами разорваны на год раньше срока.

29-летний Альваро, известный в Украине по выступлениям за «Львов» (65 игр и 8 голов в УПЛ), присоединился к «Ингульцу» в марте этого года, но провел за команду всего 4 неполных матча. А вот 34-летний Ситало по итогам минувшего сезона стал лучшим бомбардиром петровского клуба, забив 12 мячей и отдав 6 голевых передач в 24 матчах Первой лиги. Бывший форвард «Зирки» и «Александрии» отыграл за «Ингулец» три года.

Ранее команду покинул опытный полузащитник Виталий Кольцов, который продолжит карьеру в «Буковине». Первым летним новичком клуба стал экс-хавбек тернопольской «Нивы» Роман Волохатый. На днях он подписал с клубом трехлетний контракт.

«Ингулец» по итогам прошлого сезона выиграл малые золотые медали и спустя год возвращается в УПЛ. В июне у команды сменился главный тренер: после ухода Владислава Лупашко в «Карпаты» U19 на эту должность назначен Василий Кобин.

На этой неделе «Ингулец» провел первый спарринг в межсезонье.