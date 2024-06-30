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Украина. Премьер лига
30 июня 2024, 14:35 | Обновлено 30 июня 2024, 15:33
1323
1

Ингулец расстался с бразильцем и лучшим бомбардиром команды

Клуб из Петрово разорвал контракты с двумя игроками

30 июня 2024, 14:35 | Обновлено 30 июня 2024, 15:33
1323
1
Ингулец расстался с бразильцем и лучшим бомбардиром команды
ФК Ингулец. Артем Ситало

Как стало известно Sport.ua, в новом сезоне за «Ингулец» не будут играть атакующий полузащитник Альваро Виейра и нападающий Артем Ситало. Контракты с обоими футболистами разорваны на год раньше срока.

29-летний Альваро, известный в Украине по выступлениям за «Львов» (65 игр и 8 голов в УПЛ), присоединился к «Ингульцу» в марте этого года, но провел за команду всего 4 неполных матча. А вот 34-летний Ситало по итогам минувшего сезона стал лучшим бомбардиром петровского клуба, забив 12 мячей и отдав 6 голевых передач в 24 матчах Первой лиги. Бывший форвард «Зирки» и «Александрии» отыграл за «Ингулец» три года.

Ранее команду покинул опытный полузащитник Виталий Кольцов, который продолжит карьеру в «Буковине». Первым летним новичком клуба стал экс-хавбек тернопольской «Нивы» Роман Волохатый. На днях он подписал с клубом трехлетний контракт.

«Ингулец» по итогам прошлого сезона выиграл малые золотые медали и спустя год возвращается в УПЛ. В июне у команды сменился главный тренер: после ухода Владислава Лупашко в «Карпаты» U19 на эту должность назначен Василий Кобин.

На этой неделе «Ингулец» провел первый спарринг в межсезонье.

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Источник: экс-игрок сборной Украины может перейти в Колос
Ингулец Алваро (Луис Таварес Виейра) расторжение контракта трансферы трансферы УПЛ свободный агент инсайд Артем Ситало
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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umnuy2
Ситало в порядке нап
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