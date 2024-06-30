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  4. Петер ПЕКАРИК: «Мы знаем, против кого будем играть»
Чемпионат Европы
30 июня 2024, 14:11 |
232
0

Петер ПЕКАРИК: «Мы знаем, против кого будем играть»

Защитник сборной Словакии поделился ожиданиями от матча против Англии

30 июня 2024, 14:11 |
232
0
Петер ПЕКАРИК: «Мы знаем, против кого будем играть»
УЕФА. Петер Пекарик

Защитник сборной Словакии Петер Пекарик поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Англии:

«Мы знаем, против кого мы играем. Они были финалистами последнего Евро, у них есть великие игроки, и они являются одними из фаворитов на победу на Евро-2024. Мы хотим сосредоточиться на себе, сыграть в свою игру и выложиться на полную. Надеемся, что нам это удастся.

Я играл против Англии несколько раз и очень хорошо их помню. Когда мы играли с ними на Евро-2016, нам нужно было очко, чтобы выйти из группы. Мы были под давлением на протяжении большей части игры, но мы держались твердо и добыли очко. Каждая игра отличается от других, и мы сделаем все возможное, чтобы создать им проблемы. Это будет тяжелое испытание для нас. Будут моменты, когда нам нужно будет объединиться и прикрывать друг друга, и это было одной из наших сильных сторон на этом турнире.

Они очень сильны в атаке и защите. У них есть игроки мирового класса из топ-команд. Против такого соперника нам всем нужно провести идеальный день: сыграть на максимуме своих возможностей и даже выйти за пределы своих возможностей. Мы должны быть сконцентрированы на 100% и думать только о себе. Мы допустили ошибки в предыдущих играх, и мы не можем позволить себе повторить их, потому что такой сильный соперник, как Англия, всегда накажет вас».

Матч Англия – Словакия состоится 30 июня в 19:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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