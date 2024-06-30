Свёнтек выступила с признанием в преддверии старта Уимблдона 2024
Лидер мирового тенниса – о планах на турнир
Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала о своем настрое и планах на Уимблдонский турнир 2024, который возьмет старт 1 июля.
«Мне нужно сосредоточиться на том, чтобы стать лучшим игроком [на этом покрытии], научиться играть в лучший теннис на траве, не зацикливаясь на рейтинге или ожиданиях, которые с ним связаны. Именно это я собираюсь сделать.
Я поняла, что такое Уимблдон, когда играла на юниорском турнире. Мне было сложно понять это по телевизору», - рассказала 23-летняя Свёнтек.
Как известно, Ига Свёнтек в своей карьере еще ни разу на Уимблдоне не проходила дальше четвертьфинала.
В 2024 году Свёнтек, как известно, брала трофей на Ролан Гаррос, после чего получила поздравления от самой богатой певицы мира.
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