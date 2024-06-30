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WTA
30 июня 2024, 13:11 | Обновлено 30 июня 2024, 13:16
245
0

Свёнтек выступила с признанием в преддверии старта Уимблдона 2024

Лидер мирового тенниса – о планах на турнир

30 июня 2024, 13:11 | Обновлено 30 июня 2024, 13:16
245
0
Свёнтек выступила с признанием в преддверии старта Уимблдона 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала о своем настрое и планах на Уимблдонский турнир 2024, который возьмет старт 1 июля.

«Мне нужно сосредоточиться на том, чтобы стать лучшим игроком [на этом покрытии], научиться играть в лучший теннис на траве, не зацикливаясь на рейтинге или ожиданиях, которые с ним связаны. Именно это я собираюсь сделать.

Я поняла, что такое Уимблдон, когда играла на юниорском турнире. Мне было сложно понять это по телевизору», - рассказала 23-летняя Свёнтек.

Как известно, Ига Свёнтек в своей карьере еще ни разу на Уимблдоне не проходила дальше четвертьфинала.

В 2024 году Свёнтек, как известно, брала трофей на Ролан Гаррос, после чего получила поздравления от самой богатой певицы мира.

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Ига Свёнтек Уимблдон-2024
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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