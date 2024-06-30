Экс-бек Динамо: «Миллионы Иванишвили? Мы играем за Грузию, а не за деньги»

Центральный защитник итальянского «Кремонезе» и сборной Грузии Лука Лочошвили заявил, что невероятные призовые, часть которых уже выделена команде за качественное выступление на Евро-2024 скандальным бизнесменом Бидзиной Иванишвили, не являются ключевым фактором, который помогает команде Вилли Саньоля добиваться успехов на турнире.

«Я не думаю, что для нас дело в деньгах, мы об этом не думаем. Никто не играет на деньги. Это, конечно, хороший жест, но мы играем не на деньги, а за свою страну. Самое главное – добиться для Грузии хороших результатов, а не денег, которые мы можем выиграть. Я думаю, что все мои коллеги думают так же, как и я», – сказал Лочошвили.

26-летний Лочошвили сыграл 13 матчей и забил 1 мяч за сборную Грузии. На Евро-2024 на счету центрбека 3 поединка.

С 2017 по 2020 годы Лочошвили имел контракт с киевским «Динамо», за первую команду которого так и не сыграл ни одного официального матча.