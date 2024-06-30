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  4. Илкай ГЮНДОГАН: «Нам немного повезло»
Чемпионат Европы
30 июня 2024, 12:41 |
531
1

Илкай ГЮНДОГАН: «Нам немного повезло»

Полузащитник сборной Германии прокомментировал победу над Данией

30 июня 2024, 12:41 |
531
1
Илкай ГЮНДОГАН: «Нам немного повезло»
УЕФА. Илкай Гюндоган

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал победу над национальной командой Дании (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2024:

«Игра, которая запомнится! Это было немного странно, если честно. Очень напряженный матч, и нам немного повезло. Дания очень хорошо защищалась на протяжении большей части игры, но мы заслужили победу.

Была замечательная атмосфера. Когда играл гимн, можно было действительно почувствовать, что толпа готова нас поддержать. Честно говоря, я не ожидал от Дортмунда ничего меньшего. Всегда приятно возвращаться сюда, и теперь мы снова с нетерпением ждем матч в Штутгарте».

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сборная Германии по футболу сборная Дании по футболу Евро-2024 Германия - Дания Илкай Гюндоган
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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Комментарии 1
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vbrjkf
Вам дуже пощастило коли суддя не поставив пеналь, перед тим як данці забили гол. там був 100% фол на гравцеві Данії.  Суддя завжди буде на стороні хазяїв. Але, То Таке...
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