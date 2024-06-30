Антонио РЮДИГЕР: «Мы отчаянно хотели пройти дальше, ради наших фанатов»
Защитник сборной Германии прокомментировал победу над Данией
Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал победу над национальной командой Дании (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2024:
«Все, кто разбирается в футболе, знают, что я эмоциональный человек на поле. В одном из моментов в конце поединка я сделал хороший блок, и думаю, что спас команду от гола. Поэтому я много праздновал.
В таких играх, если ты проигрываешь, ты вылетаешь из турнира. Но мы отчаянно хотели пройти дальше, ради наших болельщиков. Мы все боролись друг за друга и делали все как одна команда».
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