Антонио РЮДИГЕР: «Мы отчаянно хотели пройти дальше, ради наших фанатов»

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал победу над национальной командой Дании (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2024:

«Все, кто разбирается в футболе, знают, что я эмоциональный человек на поле. В одном из моментов в конце поединка я сделал хороший блок, и думаю, что спас команду от гола. Поэтому я много праздновал.

В таких играх, если ты проигрываешь, ты вылетаешь из турнира. Но мы отчаянно хотели пройти дальше, ради наших болельщиков. Мы все боролись друг за друга и делали все как одна команда».