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  4. Антонио РЮДИГЕР: «Мы отчаянно хотели пройти дальше, ради наших фанатов»
Чемпионат Европы
30 июня 2024, 11:43 |
186
0

Антонио РЮДИГЕР: «Мы отчаянно хотели пройти дальше, ради наших фанатов»

Защитник сборной Германии прокомментировал победу над Данией

30 июня 2024, 11:43 |
186
0
Антонио РЮДИГЕР: «Мы отчаянно хотели пройти дальше, ради наших фанатов»
УЕФА. Антонио Рюдигер

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал победу над национальной командой Дании (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2024:

«Все, кто разбирается в футболе, знают, что я эмоциональный человек на поле. В одном из моментов в конце поединка я сделал хороший блок, и думаю, что спас команду от гола. Поэтому я много праздновал.

В таких играх, если ты проигрываешь, ты вылетаешь из турнира. Но мы отчаянно хотели пройти дальше, ради наших болельщиков. Мы все боролись друг за друга и делали все как одна команда».

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сборная Германии по футболу сборная Дании по футболу Евро-2024 Германия - Дания Антонио Рюдигер
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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