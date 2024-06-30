Синхронно вместе. Роналду и Месси отметились антидостижением в карьере

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард португальской команды Криштиану Роналду впервые в карьере не отметились голами в матчах групповых этапов турниров сборных команд.

37-летний Месси в составе сборной Аргентины провел 2 матча в группе Кубка Америки 2024 и ворота соперников ни разу не поразил.

39-летний Роналду, в свою очередь, на групповом стадии чемпионата Европы 2024 сыграл за Португалию в трех поединках и также, как и Месси, голами не отметился.

Напомним, сборная Аргентины вышла в 1/4 финала Кубка Америки. Португальская команда сыграет в 1/8 финала Евро-2024 со сборной Словении (1 июля, 22:00 по киевскому времени).

Ранее сообщалось, что матч Аргентины с Перу на Кубке Америки 2024 стал историческим для Лионеля Месси.