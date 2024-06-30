Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шаг до величия. Хаверц приблизился к национальному рекорду Германии
Германия
30 июня 2024, 08:48 |
937
0

Шаг до величия. Хаверц приблизился к национальному рекорду Германии

Немецкий нападающий забил гол в матче 1/8 финала Евро-2024 против Дании

30 июня 2024, 08:48 |
937
0
Шаг до величия. Хаверц приблизился к национальному рекорду Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

В субботу, 29 июня, в Дортмунде состоялся поединок 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Германии и Дании.

Со счетом 2:0 поединок выиграла Бундестим, в составе которой голами отметились Кай Хаверц и Джамал Мусиала.

Для Хаверца гол датчанам стал 4-м в финальных турнирах Евро.

Больше за Бундестим на чемпионатах Европы забили только Юрген Клинсманн и Марио Гомес – по 5 голов.

Ко всему прочему, Кай Хаверц провел юбилейную, 50-ю по счету, игру в форме немецкой сборной и отметился 18 голом.

По теме:
Испания – Грузия. Текстовая трансляция матча
Италия на Евро-2024 установила печальный антирекорд
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Испания – Грузия
сборная Германии по футболу Евро-2024 Кай Хаверц
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Источник
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024 выиграет сборная…
Футбол | 29 июня 2024, 15:40 21
Евро-2024 выиграет сборная…
Евро-2024 выиграет сборная…

Sport.ua спрогнозировал победителя континентального первенства

Германия – Дания – 2:0. Гроза не помешала немцам выйти в 1/4. Видеообзор
Футбол | 30 июня 2024, 00:28 0
Германия – Дания – 2:0. Гроза не помешала немцам выйти в 1/4. Видеообзор
Германия – Дания – 2:0. Гроза не помешала немцам выйти в 1/4. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты поединка ЧЕ

Беллью рассказал, что Усик будет делать после победы над Фьюри
Бокс | 29.06.2024, 18:06
Беллью рассказал, что Усик будет делать после победы над Фьюри
Беллью рассказал, что Усик будет делать после победы над Фьюри
Канада – Чили. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Футбол | 30.06.2024, 02:23
Канада – Чили. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Канада – Чили. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 30.06.2024, 09:01
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
29.06.2024, 09:05
Футбол
Не Усик, Али или Тайсон. Мейвезер назвал лучшего хевивейтера в истории
Не Усик, Али или Тайсон. Мейвезер назвал лучшего хевивейтера в истории
29.06.2024, 00:13
Бокс
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
29.06.2024, 21:36
Футбол
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
29.06.2024, 17:00 8
Футбол
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
29.06.2024, 07:11 8
Футбол
Легендарный футболист сборной Англии отреагировал на вылет Украины с Евро
Легендарный футболист сборной Англии отреагировал на вылет Украины с Евро
29.06.2024, 00:06
Футбол
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
29.06.2024, 20:57 65
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем