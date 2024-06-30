Шаг до величия. Хаверц приблизился к национальному рекорду Германии

В субботу, 29 июня, в Дортмунде состоялся поединок 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Германии и Дании.

Со счетом 2:0 поединок выиграла Бундестим, в составе которой голами отметились Кай Хаверц и Джамал Мусиала.

Для Хаверца гол датчанам стал 4-м в финальных турнирах Евро.

Больше за Бундестим на чемпионатах Европы забили только Юрген Клинсманн и Марио Гомес – по 5 голов.

Ко всему прочему, Кай Хаверц провел юбилейную, 50-ю по счету, игру в форме немецкой сборной и отметился 18 голом.