Германия30 июня 2024, 08:48 |
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Шаг до величия. Хаверц приблизился к национальному рекорду Германии
Немецкий нападающий забил гол в матче 1/8 финала Евро-2024 против Дании
30 июня 2024, 08:48 |
937
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В субботу, 29 июня, в Дортмунде состоялся поединок 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Германии и Дании.
Со счетом 2:0 поединок выиграла Бундестим, в составе которой голами отметились Кай Хаверц и Джамал Мусиала.
Для Хаверца гол датчанам стал 4-м в финальных турнирах Евро.
Больше за Бундестим на чемпионатах Европы забили только Юрген Клинсманн и Марио Гомес – по 5 голов.
Ко всему прочему, Кай Хаверц провел юбилейную, 50-ю по счету, игру в форме немецкой сборной и отметился 18 голом.
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