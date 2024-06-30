Вилли САНЬОЛЬ: «Мы готовы сыграть так же, как в матче с Португалией»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против Испании, который состоится 30 июня в 22:00 по Киеву.

«Это был очень эмоциональный момент, ведь мы сделали то, чего никто не ждал. Мы очень счастливы. У испанцев было больше времени на восстановление, но все в порядке – я уверен, что мои игроки хорошо восстановились и с нетерпением ждут завтрашнего выхода на поле.

У Испании, безусловно, лучшая на данный момент команда турнира. Но завтра будут другая атмосфера и обстановка. Случиться может всякое.

Невозможно добиться успеха, если думать только об обороне. Мы хотим показать, что готовы снова сыграть так же, как в матче с Португалией.

1:7 от Испании в квалификации? Это был трудный момент, но такие ситуации нужны, без них не бывает больших достижений. Это было частью нашего путешествия и многому нас научило», – сказав Саньоль.