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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 06:20 | Обновлено 30 июня 2024, 06:28
28
1

Вилли САНЬОЛЬ: «Мы готовы сыграть так же, как в матче с Португалией»

Главный тренер сборной Грузии рассказал о ситуации в команде перед игрой против Испании

30 июня 2024, 06:20 | Обновлено 30 июня 2024, 06:28
28
1
Вилли САНЬОЛЬ: «Мы готовы сыграть так же, как в матче с Португалией»
УЕФА. Вилли Саньоль

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против Испании, который состоится 30 июня в 22:00 по Киеву.

«Это был очень эмоциональный момент, ведь мы сделали то, чего никто не ждал. Мы очень счастливы. У испанцев было больше времени на восстановление, но все в порядке – я уверен, что мои игроки хорошо восстановились и с нетерпением ждут завтрашнего выхода на поле.

У Испании, безусловно, лучшая на данный момент команда турнира. Но завтра будут другая атмосфера и обстановка. Случиться может всякое.

Невозможно добиться успеха, если думать только об обороне. Мы хотим показать, что готовы снова сыграть так же, как в матче с Португалией.

1:7 от Испании в квалификации? Это был трудный момент, но такие ситуации нужны, без них не бывает больших достижений. Это было частью нашего путешествия и многому нас научило», – сказав Саньоль.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Octopus
И мы готовы на это смотреть! Самый ожидаемый матч 1/8
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