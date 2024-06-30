ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Саньоль проделал фантастическую работу со сборной Грузии»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте дал комментарий накануне матча против Грузии в 1/8 финала Евро-2024 (игра начнется 30 июня в 22:00 по Киеву) .

«Я очень хорошо знаком с грузинским футболом. Знаком с разными поколениями грузинских игроков. Я видел, как развивается грузинский футбол, и вы можете сами увидеть эволюцию игроков сборной и то, как грузинские футболисты сейчас выступают в разных лигах Европы.

Саньоль? Он проделал фантастическую работу со сборной Грузии. Он обладает большим футбольным опытом. У меня с ним отличные отношения, и я очень рад, что у него так хорошо идут дела», – сказал де ла Фуэнте.