Франческо КАЛЬЦОНА: «Нам нужно использовать слабые стороны Англии»

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона накануне игры против Англии (30 июня в 19:00 по Киеву) дал свой комментарий.

«Когда сборная Англии показывает свой лучший футбол, она непобедима. Нам нужно быть очень осторожными, у них один из лучших составов на турнире. Они физически сильны и техничны. Они оставили дома несколько высококлассных игроков, потому что выбор очень большой. Нам нужно использовать их слабые стороны, но мы должны быть осторожны, потому что англичане могут нанести удар в любой момент.

Лоботка? Он дважды получил награду Игроку матча в трех встречах группового этапа. В лице Джуда Беллингема ему предстоит сразиться с игроком мирового класса, но Лоботка тоже футболист мирового уровня. Думаю, завтра он проведет очередной топовый матч. Но мы должны быть командой, Лоботка в одиночку мало что может сделать», – сказал Кальцона.