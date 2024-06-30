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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 04:01 | Обновлено 30 июня 2024, 04:17
33
0

Гарет САУТГЕЙТ: «Мы выросли как команда»

Тренер Англии поделился планами на поединок против Словакии

30 июня 2024, 04:01 | Обновлено 30 июня 2024, 04:17
33
0
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы выросли как команда»
УЕФА. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгет рассказал о ожиданиях от матча своей команды против Словакии в 1/8 финала Евро-2024, который начнется 30 июня в 19:00 по киевскому времени.

«С нетерпением ждем следующего этапа турнира. Именно ради этого мы находится здесь, все игроки воодушевлены. Мы знаем, что футбол на выбывание сопряжен с максимальной опасностью. Но мы к этому привыкли.

Думаю, мы выросли как команда. В начале турнира у нас было много новых игроков и много тех, кому недоставало практики. Так что физически футболисты сейчас находятся в лучшем состоянии. Мы прошли через определенные испытания, и это поможет нам выработать стойкость. Сейчас мы наслаждаемся турниром, посмотрим, как далеко сможем зайти», – сказал Саутгейт.

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сборная Англии по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Англия - Словакия Гарет Саутгейт
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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