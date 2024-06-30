Гарет САУТГЕЙТ: «Мы выросли как команда»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгет рассказал о ожиданиях от матча своей команды против Словакии в 1/8 финала Евро-2024, который начнется 30 июня в 19:00 по киевскому времени.

«С нетерпением ждем следующего этапа турнира. Именно ради этого мы находится здесь, все игроки воодушевлены. Мы знаем, что футбол на выбывание сопряжен с максимальной опасностью. Но мы к этому привыкли.

Думаю, мы выросли как команда. В начале турнира у нас было много новых игроков и много тех, кому недоставало практики. Так что физически футболисты сейчас находятся в лучшем состоянии. Мы прошли через определенные испытания, и это поможет нам выработать стойкость. Сейчас мы наслаждаемся турниром, посмотрим, как далеко сможем зайти», – сказал Саутгейт.