Англия – Словакия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Евро-2024 30 июня в 19:00 по Киеву
В немецком Гельзенкирхене 30 июня пройдет матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.
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Встреча состоится на стадионе «Фельтинс-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Англия пробилась в плей-офф чемпионата Европы с 1-го места в группе С, набрав 5 очков. Подопечные Гарета Саутгейта обыграли Сербию и сыграли вничью и с Данией, и со Словенией.
Словакия расположилась на третьей строчке квартета Е с 4 пунктами, пропустив вперед Румынию и Бельгию. Словаки на групповом этапе проиграли только Украине, а также одолели бельгийцев и сыграли вничью с румынами.
Англия – Словакия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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