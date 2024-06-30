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Евро
Англия
30.06.2024 19:00 - : -
Словакия
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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 03:56 | Обновлено 30 июня 2024, 03:59
33
0

Англия – Словакия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Евро-2024 30 июня в 19:00 по Киеву

30 июня 2024, 03:56 | Обновлено 30 июня 2024, 03:59
33
0
Англия – Словакия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В немецком Гельзенкирхене 30 июня пройдет матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «Фельтинс-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Англия пробилась в плей-офф чемпионата Европы с 1-го места в группе С, набрав 5 очков. Подопечные Гарета Саутгейта обыграли Сербию и сыграли вничью и с Данией, и со Словенией.

Словакия расположилась на третьей строчке квартета Е с 4 пунктами, пропустив вперед Румынию и Бельгию. Словаки на групповом этапе проиграли только Украине, а также одолели бельгийцев и сыграли вничью с румынами.

Англия – Словакия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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