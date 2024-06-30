Нойер догнал Швайнштайгера по количеству матчей на больших турнирах
В следующем поединке голкипер может стать единоличным рекордсменом
29 июня состоялся матч 1/8 финала Евро-2024, в котором играли национальные сборные Германии и Дании. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу немцев.
В основном из хозяев вышел голкипер Мануэль Нойер. Данная игра стала для него 38-й на крупных турнирах (ЧМ и ЧЕ).
По этому показателю Нойер догнал Бастиана Швайнштайгера, у которого также 38 матчей за «бундестим» на крупных турнирах и до сих пор он был в команде рекордсменом.
Единоличным лидером рейтинга Нойер может стать уже в четвертьфинале, где соперником Германии станет Испания или Грузия.
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