Томас ДИЛЕЙНИ: «Мы разочарованы, но и горды тоже»
Игрок сборной Дании прокомментировал поражение от Германии
Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни поделился эмоциями после проигранного поединка своей команды на Евро-2024 от сборной Гермнии (0:2).
«Выходить в этой футболке – момент для гордости, всегда эмоциональный. Конечно же, сегодня все было еще эмоциональнее, чем в обычных играх, в конце концов, хотелось отплатить той же монетой за любовь болельщиков.
Сейчас мне грустно, оттого что не подарили болельщикам победу. В данный момент тяжело.
Мы разочарованы, но и горды тоже. Сегодня мы очень старались. Было потрясающе вновь сыграть здесь с сильной командой», – сказал Дилейни.
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