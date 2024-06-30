Томас ДИЛЕЙНИ: «Мы разочарованы, но и горды тоже»

Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни поделился эмоциями после проигранного поединка своей команды на Евро-2024 от сборной Гермнии (0:2).

«Выходить в этой футболке – момент для гордости, всегда эмоциональный. Конечно же, сегодня все было еще эмоциональнее, чем в обычных играх, в конце концов, хотелось отплатить той же монетой за любовь болельщиков.

Сейчас мне грустно, оттого что не подарили болельщикам победу. В данный момент тяжело.

Мы разочарованы, но и горды тоже. Сегодня мы очень старались. Было потрясающе вновь сыграть здесь с сильной командой», – сказал Дилейни.