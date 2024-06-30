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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 03:20 | Обновлено 30 июня 2024, 03:49
116
0

Томас ДИЛЕЙНИ: «Мы разочарованы, но и горды тоже»

Игрок сборной Дании прокомментировал поражение от Германии

30 июня 2024, 03:20 | Обновлено 30 июня 2024, 03:49
116
0
Томас ДИЛЕЙНИ: «Мы разочарованы, но и горды тоже»
Instagram. Томас Дилейни

Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни поделился эмоциями после проигранного поединка своей команды на Евро-2024 от сборной Гермнии (0:2).

«Выходить в этой футболке – момент для гордости, всегда эмоциональный. Конечно же, сегодня все было еще эмоциональнее, чем в обычных играх, в конце концов, хотелось отплатить той же монетой за любовь болельщиков.

Сейчас мне грустно, оттого что не подарили болельщикам победу. В данный момент тяжело.

Мы разочарованы, но и горды тоже. Сегодня мы очень старались. Было потрясающе вновь сыграть здесь с сильной командой», – сказал Дилейни.

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сборная Германии по футболу сборная Дании по футболу Евро-2024 Германия - Дания Томас Дилейни
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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