Игроки сборной Швейцарии: «Результат – справедлив. Мы заслужили эту победу»

Игроки сборной Швейцарии Брель Эмболо и Фабиан Ридер проанализировали победу своей команды в матче против Италии (2:0).

Брель Эмболо: «Я счастлив и горд. Думаю, что результат справедлив. Мы заслужили эту победу над сложным соперником. Мы играли компактно и создавали моменты. Провели очень хорошую игру и забили в нужный момент. Я очень горжусь командой, персоналом и нашей страной».

Фабиан Ридер: «Ощущение великолепное, потому что мы продемонстрировали очень хорошую игру. Мы с первой секунды показали, что действительно хотим выиграть этот матч. У нас невероятная атмосфера в команде, все довольны, все помогают друг другу – и я думаю, что мы показали это на поле».