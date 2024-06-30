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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 02:20 | Обновлено 30 июня 2024, 02:26
121
0

Игроки сборной Швейцарии: «Результат – справедлив. Мы заслужили эту победу»

Брель Эмболо и Фабиан Ридер прокомментировали победу над Италией

30 июня 2024, 02:20 | Обновлено 30 июня 2024, 02:26
121
0
Игроки сборной Швейцарии: «Результат – справедлив. Мы заслужили эту победу»
УЕФА. Брель Эмболо

Игроки сборной Швейцарии Брель Эмболо и Фабиан Ридер проанализировали победу своей команды в матче против Италии (2:0).

Брель Эмболо: «Я счастлив и горд. Думаю, что результат справедлив. Мы заслужили эту победу над сложным соперником. Мы играли компактно и создавали моменты. Провели очень хорошую игру и забили в нужный момент. Я очень горжусь командой, персоналом и нашей страной».

Фабиан Ридер: «Ощущение великолепное, потому что мы продемонстрировали очень хорошую игру. Мы с первой секунды показали, что действительно хотим выиграть этот матч. У нас невероятная атмосфера в команде, все довольны, все помогают друг другу – и я думаю, что мы показали это на поле».

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Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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